Ecomondo et Key Energy 2021 : se concentrer sur les enjeux écologiques du continent africain et européen





RIMINI, Italie, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Un catalyseur pour le business environmental et un accélérateur de transition écologique : quatre jours d'échanges d'affaires et de savoir-faire avec des experts de haut niveau de la Commission européenne, des innovateurs, des autorités internationales et nationales, le monde de la science et de l'université, des décideurs et des investisseurs. Tous sont réunis du 26 au 29 octobre, au Centre Expo de Rimini en Italie, pour Ecomondo (24e édition) et Key Energy (14e édition). « Nos deux salons », explique Corrado Peraboni, CEO IEG - Italian Exhibition Group, « sont les leaders de l'économie verte et des énergies renouvelables dans le bassin euro-méditerranéen. Ils présentent des produits et comparent des projets pour les défis verts mondiaux que chaque pays est appelé à résoudre, en particulier ceux du continent africain et européen. »

Comme l'ajoute Alessandra Astolfi, Group Exhibition Manager Green & Technology Division IEG: « Les ambassades africaines d'Algérie, d'Égypte, du Maroc, de Tunisie, du Rwanda et du Kenya, pour n'en citer que quelques-unes, seront représentées aux salons, ainsi que des entreprises, des associations et des acheteurs des pays susmentionnés et d'Europe, pour approfondir leur savoir-faire, développer le réseautage et finaliser des accords commerciaux ».

Outre l'espace d'exposition, qui occupera tout l'Expo Center et qui constitue le coeur d'Ecomondo et de Key Energy, les deux salons proposeront également 150 séminaires et conférences - dont beaucoup sont internationaux et en anglais - animés par les professeurs Fabio Fava et Gianni Silvestrini à la tête de leurs comités scientifiques et techniques respectifs. Le thème principal, le bassin méditerranéen : dans le cadre de l'initiative BlueMed Pilot et avec la participation de la Commission européenne, l'événement illustrera les stratégies de production et de recyclage des plastiques pour une mer propre et pour la récupération des écosystèmes et des habitats dégénérés. D'autres événements porteront sur le thème de la bioéconomie circulaire proposée par le conseil de la Mission Santé des sols et alimentation pour que 75 % des sols soient sains d'ici 2030, ainsi que des ateliers sur la transformation des déchets plastiques.

Pour Key Energy, la conférence d'ouverture fera la lumière sur les opportunités pour l'Italie liées au PNRR, (Plan national de relance et de résilience), sur les politiques incitatives pour la transition énergétique et l'évaluation de leur impact sur le Système-Nation. En outre, l'événement Africa Green Growth, en collaboration avec ITA-Italian Trade Agency, impliquera des représentants institutionnels et des associations africaines du Kenya et du Rwanda, ainsi que des entreprises italiennes en Afrique subsaharienne et mettra en évidence le rôle futur de l'énergie éolienne dans le mix énergétique du continent africain. Autre sujet : le secteur de l'électricité, au centre des actions européennes de relance de l'économie.

