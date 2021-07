ChannelAdvisor organise Connect 2021, les 14 et 15 septembre.





Pour sa conférence mondiale annuelle, le leader du secteur présentera les nouvelles fonctionnalités de sa plateforme et des sessions live dédiées aux canaux de vente émergents, à la publicité sur les sites marchands, et plus encore.

PARIS, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE : ECOM), fournisseur leader de solutions d'e-commerce cloud qui permettent aux marques et aux retailers d'augmenter leurs ventes à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que sa conférence annuelle se tiendra en ligne pour un public mondial les 14 et 15 septembre. ChannelAdvisor Connect 2021 est spécialement conçu pour les marques et les retailers prêts à adopter de nouvelles technologies et stratégies pour atteindre plus d'acheteurs en ligne dans un paysage e-commerce en accélération. Les participants peuvent assister gratuitement à cet événement mondial en direct en s'inscrivant pour réserver leur place.

« Bien que les restrictions soient en train d'être levées dans de nombreuses régions du monde, il y a encore beaucoup d'incertitude parmi les marques et les retailers concernant le reste de la pandémie et son impact durable. Mais avec les bonnes solutions en place, les entreprises peuvent s'adapter, évoluer et se développer en rendant leurs opérations e-commerce agiles, » explique Mike Shapaker, directeur du marketing de ChannelAdvisor. « Connect 2021 est une expérience en ligne tout-en-un qui donne accès aux dernières tendances du secteur, aux conseils d'experts et à de nouvelles idées pour aider à accroître l'agilité opérationnelle des marques et des retailers. »

Cette année, la conférence virtuelle présente une liste dynamique de sessions interactives et de présentateurs diffusés en direct. La présentation d'ouverture, assurée par le PDG de ChannelAdvisor David Spitz, mettra notamment en lumière les principales tendances et évolutions récentes du secteur. Les participants pourront prendre part à des discussions en direct sur les marketplaces, les canaux de vente nouveaux et émergents, la publicité sur les sites marchands (retail media), les moyens d'atteindre les consommateurs tout au long de leur parcours d'achat, la façon dont les marques et les retailers peuvent collaborer pour stimuler la croissance en ligne, les nouveautés de ChannelAdvisor, etc.

Les inscriptions sont ouvertes. Les participants sont invités à rejoindre la conférence numérique le 14 septembre, jour de l'ouverture de la diffusion en direct.

Pour en savoir plus sur ChannelAdvisor Connect 2021 et pour vous inscrire à cet événement numérique de deux jours, rendez-vous sur connect.channeladvisor.com.

À propos de ChannelAdvisor

ChannelAdvisor (NYSE : ECOM) connecte et optimise le commerce mondial avec une plateforme de commerce multicanal de pointe. Afin d'accroître leurs performances en ligne, ChannelAdvisor permet aux marques et aux retailers du monde entier de multiplier leurs canaux de vente et de toucher les consommateurs à chaque étape du cycle d'achat. En optimisant leurs opérations pour des performances maximales et en livrant des analytics pertinents, ChannelAdvisor peut les aider à devenir plus compétitifs. Des milliers de clients confient leurs activités e-commerce à ChannelAdvisor sur Amazon, eBay, Zalando, Google, Facebook, Walmart et des centaines d'autres canaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.channeladvisor.com.

ChannelAdvisor Contact média :

Valentin Bayard

Responsable marketing France

valentin.bayard@channeladvisor.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/787743/channel_advisor_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 03:15 et diffusé par :