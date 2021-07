La présidente du Centre for Information Policy Leadership, Bojana Bellamy, sélectionnée parmi les Tech 28 de POLITICO





LONDRES, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Hunton Andrews Kurth LLP a le plaisir d'annoncer que POLITICO a sélectionné la présidente du Centre for Information Policy Leadership, Bojana Bellamy, parmi ses Tech 28, la liste inaugurale de l'organisation de presse des principaux « faiseurs de règles, briseurs de règles et visionnaires » qui façonnent l'avenir de la technologie en Europe et dans le reste du monde.

Bojana Bellamy, basée à Londres, a été classée parmi les principaux faiseurs de règles du Tech 28 pour son travail à la tête du CIPL, le groupe de réflexion mondial sur la politique en matière de données et de vie privée de Hunton Andrews Kurth. POLITICO a cité l'accès de Mme Bellamy aux principaux régulateurs chargés de faire appliquer la loi phare de l'Europe en matière de protection de la vie privée, le règlement général sur la protection des données.

Dans son portrait de Mme Bellamy, POLITICO a également souligné l'impact du CIPL, qui en est à sa 20e année d'activité : « Avec les titans chinois Huawei et Tencent, ainsi que l'élite américaine de Big Tech, Google, Apple, Facebook et Amazon, les membres du CIPL se lisent comme un Who's Who de l'influence technologique. »

