Le GrillEye® Max est l'ustensile ultime qui surveille vos aliments et vous avertit sur votre smartphone lorsqu'ils sont prêts, où que vous soyez !





ATHÈNES, Grèce, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- GrillEye® par G&C, le fabricant des meilleurs thermomètres pour grillades et fumages, lance le premier thermomètre intelligent instantané et ultra-précis pour votre gril ou votre fumoir, dans le monde entier.

La température détermine la saveur, la tendreté, le moelleux et la cuisson de la viande et le GrillEye® Max la mesure de la manière la plus précise qui soit !

Avec GrillEye® Max, il suffit à l'utilisateur de :

Insérer la sonde GrillEye® Iris dans la viande Sélectionner le degré de cuisson souhaité

Une fois que la viande a atteint la température souhaitée, il enverra une notification « Votre plat vous attend ! » à l'utilisateur, quelle que soit la distance à laquelle il se trouve.

GrillEye® accueille tout le monde dans le monde de la perfection sans surveillance, où tout est facile et délicieux, permettant à l'utilisateur d'économiser du temps et de l'argent chaque jour.

Voici le GrillEye® Max, l'appareil qui permet à chacun de préparer les meilleurs plats pour ses proches, sans perdre un instant avec eux.

Le GrillEye® Max établit de nouvelles normes en matière de thermomètres car il est le premier au monde :

Instantané , avec des lectures à partir de 2 secondes

, avec des lectures à partir de 2 secondes Ultra-précis , avec une précision de mesure de ±0,1°C/0,18°F et une résolution d'affichage de 0,1

, avec une précision de mesure de ±0,1°C/0,18°F et une résolution d'affichage de 0,1 Thermomètre vraiment intelligent, doté de fonctionnalités supplémentaires exceptionnelles et pouvant contrôler jusqu'à 8 sondes en même temps

Il fonctionne avec les sondes GrillEye® Iris qui sont :

Certifiées FDA pour une sécurité maximale et

pour une sécurité maximale et Certifiées NIST pour des mesures ultra-précises

Avec le GrillEye® Max, rien n'est laissé au hasard. La sécurité alimentaire et le goût supérieur sont des normes standards.

GrillEye® invite tout le monde à la présentation en direct de la façon dont le GrillEye® Max s'apprête à offrir une toute nouvelle expérience de grillade et de fumage, qui aura lieu le 26 juillet, en direct sur grilleye.com.

L'heure à laquelle l'événement aura lieu est annoncée sur grilleye.com en fonction de l'heure locale du visiteur du site.

À propos de GrillEye®

Chez GrillEye®, notre passion est de vous faciliter la vie.

Nous redéfinissons constamment l'innovation en développant des produits novateurs, utiles et faciles à utiliser pour les gens du monde entier.

Rejoignez-nous, et Grill vers l'avenir, dès aujourd'hui !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1575894/GrillEye_Smart_Thermometer.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1575933/GrillEye_Max_Burger.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=J6JYmPj0ewU

Contact :

Isadora Fraser

ifraser@gcdis.com

+30 2108004995

