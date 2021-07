Polyplastics développe une nouvelle méthode de test pour identifier la formation de gaz pendant le moulage par injection





TOKYO, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de thermoplastiques techniques, a développé une méthode de test qui identifie la formation de gaz pendant le processus de moulage par injection et aide à réduire les dépôts de moulage. La méthode d'investigation des gaz dans le moulage par injection (GIMIM) de la société facilite le moulage en continu et améliore l'efficacité de la production.

Image1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202107077399/_prw_PI1fl_Pl0lrF18.jpg

Au cours du processus de moulage par injection, des conditions difficiles (température élevée, vitesse élevée) et la détérioration des additifs plastiques peuvent libérer de grands volumes de gaz de décomposition. Les dépôts de moulage, les brûlures de gaz et les tirs courts causés par le gaz de pyrolyse peuvent entraîner des problèmes de qualité, y compris des effets indésirables sur les dimensions et l'apparence des produits, entraînant un taux de défauts plus élevé. Il est important de maintenir des opérations de production hautement efficaces, car les fabricants s'efforcent de répondre aux applications très exigeantes d'aujourd'hui, telles que l'électrification et l'automatisation automobiles.

La méthode exclusive de Polyplastics capture et évalue les gaz formés pendant le moulage et identifie le mécanisme par lequel le gaz de pyrolyse se forme pendant le moulage par injection. La méthode propriétaire innovante piège les gaz selon les méthodes de moulage, utilise des spectromètres de masse à chromatographie en phase gazeuse (GC/MS) pour analyser qualitativement et quantitativement leur composition, identifie les gaz qui se forment et apporte des améliorations fondamentales aux sources de leur formation.

Cette configuration simple du système est divisée en trois étapes : plastification, dosage et injection, et chaque unité est équipée de pièges à gaz pour isoler les gaz qui se forment dans chaque partie du processus. Le GIMIM peut refléter les circonstances réelles pendant le moulage en piégeant et en analysant directement les gaz formés pendant le moulage.

GIMIM permet de mesurer des substances de haut poids moléculaire pouvant provoquer des dépôts de moulage. Étant donné que cette méthode analyse directement les gaz qui se forment à l'intérieur du moule pendant le remplissage, l'entreprise pense qu'elle donne des résultats les plus proches des conditions réelles. Dans d'autres recherches, Polyplastics envisage d'examiner d'autres problèmes causés par les gaz de pyrolyse, tels que les tirs courts et les défauts de combustion des gaz, ainsi que les dépôts de moulage.

Pour plus d'informations, visitez : https://www.polyplastics.com/en/support/mold/gas_md/index.html

À propos de Polyplastics : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202107077399-O1-jJN6E3ZH.pdf

