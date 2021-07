Avis aux médias - Importante annonce en tourisme événementiel

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite...

Résumé Produit : Écrans solaires Beach Defense et Ultra Sheer de Neutrogena, pour adultes et pour enfants, en format aérosol. Problème : Johnson & Johnson Inc. procède au rappel de tous les lots d'écrans solaires en aérosol Beach Defense et Ultra...