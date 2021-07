The Untold Story publie le court métrage documentaire de Zhang Liming sur le rêve d'innovation d'un électricien





BEIJING, 18 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Zhang Liming occupe un poste d'électricien depuis plus de 30 ans. En tant qu'employé de la filiale Binhai de la branche Tianjin de State Grid, Zhang a reçu plusieurs titres pour son travail, notamment celui de Modèle du temps et de Modèle de moral national.

Bien qu'il soit fier de son travail de col bleu, Zhang s'est également concentré sur l'introduction d'innovations technologiques. Il a mis au point quatre générations de robots pour améliorer l'efficacité et la sécurité des conditions de travail sur les fils électriques.

Selon M. Zhang, les robots sont dotés de capacités de reconnaissance visuelle, de contrôle des mouvements et d'interférence électromagnétique, ce qui leur confère des fonctions de positionnement précis et de planification indépendante de la trajectoire, conformément aux normes techniques.

Ce court documentaire a été produit par The Untold Story, et il raconte principalement l'histoire de l'innovation de Zhang Liming. Dans cette vidéo, le public a pu découvrir comment un ouvrier ordinaire est devenu un acteur majeur de l'innovation. Elle montre également la belle personnalité de Zhang et son engagement professionnel.

Les robots filaires ont été mis en service dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, pour remplacer les humains dans les travaux dangereux sur les lignes électriques à haute tension.

Zhang n'a pas seulement inspiré la branche Binhai de l'entreprise, mais aussi toute la branche Tianjin qui a suivi son exemple en matière de volontariat et d'innovation.

