Les revenus de LTI ont augmenté de 5,1 % par rapport au trimestre précédent et de 20,4 % par rapport à l'année précédente ;





Les bénéfices nets de la société sont en hausse de 19,3 % par rapport à l'année précédente

Dividende exceptionnel de 10 INR/action sur 5 ans de cotation

MUMBAÏ, Inde, 18 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2022.

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 470,2 millions USD , soit une croissance de 5,1 % par rapport au trimestre précédent et de 20,4 % par rapport à l'année précédente

, soit une croissance de Croissance des revenus à taux de change constant de 4,8 % par rapport au trimestre précédent et de 17,8 % par rapport à l'année précédente

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 34 625 millions INR ; soit une croissance de 5,9 % par rapport au trimestre précédent et de 17,4 % par rapport à l'année précédente

; soit une croissance de Revenu net de 4 968 millions INR, soit une baisse de 9,0 % par rapport au trimestre précédent et de 19,3 % par rapport à l'année précédente

Rendement du capital

Dividende exceptionnel de 10 INR par action pour commémorer l'achèvement de 5 ans de cotation sur les bourses en Inde

« Nous sommes heureux d'annoncer notre meilleure croissance séquentielle au premier trimestre, soit 5,1 %, grâce à une croissance globale dans nos secteurs verticaux, nos lignes de services, notre pyramide de clients et nos régions géographiques. Notre solide pipeline ainsi que la persistance d'une forte demande nous rendent confiants quant à notre croissance future.

Le premier trimestre marque également le cinquième anniversaire de l'introduction en bourse de LTI et notre conseil d'administration a rapporté un dividende exceptionnel pour commémorer cette occasion. Au cours des cinq dernières années, nous avons enregistré un taux de croissance annuel composé de 13,5 % pour les recettes en dollars américains et plus que doublé notre bénéfice net. Je suis fier de la manière dont nous continuons d'innover et d'assurer, année après année, une croissance de premier plan dans le secteur. Je suis également très enthousiaste à l'idée de renforcer nos capacités d'ingénierie numérique en accueillant Cuelogic Technologies dans la famille LTI. »

- Sanjay Jalona, président et directeur général

Contrats récents

Une entreprise de distribution d'énergie figurant dans le classement Global Fortune 500 a choisi LTI pour un contrat de services de sécurité gérés comprenant un SOC L1 et un support de bout en bout pour toutes les applications de sécurité. Dans le cadre de cet engagement, LTI mettra en place une opération de sécurité basée sur le renseignement sur les menaces afin de réduire le risque commercial

Un acteur clé sur le marché des énergies renouvelables et du pétrole et du gaz au Moyen-Orient a choisi LTI, grâce à son partenariat stratégique avec un leader régional de la transformation numérique, pour la migration vers le Cloud, la modernisation et la gestion de l'ensemble de son paysage informatique

LTI a été sélectionnée pour un contrat de services informatiques gérés de bout en bout comprenant la mise en place de processus, d'outils, d'opérations de sécurité et de solutions de surveillance pour l'unité cédée d'un fabricant et fournisseur mondial de produits chimiques spécialisés basé en Amérique du Nord

La filiale de l'une des plus grandes banques d'Asie a choisi de s'associer à LTI pour la mise en oeuvre, l'intégration et la pris en charge de la maintenance de sa plateforme de gestion privée à l'aide de Temenos Wealth

Un grand fabricant mondial de semi-conducteurs basé en Europe s'est associé à LTI pour remanier et harmoniser ses processus de gestion avec SAP S/4HANA afin de les rendre plus évolutifs, efficaces, agiles et flexibles

s'est associé à LTI pour remanier et harmoniser ses processus de gestion avec SAP S/4HANA afin de les rendre plus évolutifs, efficaces, agiles et flexibles Une société multinationale fournissant des solutions liées à l'énergie, basée en Amérique du Nord, a choisi LTI pour transformer ses processus de front et de middle office à l'aide de SAP S/4HANA, simplifiant ainsi ses opérations, améliorant l'expérience client et optimisant les coûts

Une compagnie d'assurance multirisque nord-américaine a choisi LTI pour le soutien du réseau et la gestion de la base de données afin d'assurer un soutien opérationnel continu 24 heures sur 24. Cela contribuera à accélérer leur transition vers le Cloud

Un courtier en assurance basé en Amérique du Nord a choisi LTI pour transformer et numériser ses opérations commerciales dans l'un de ses principaux segments de croissance. Il s'agit notamment de moderniser les processus de prospection, de vente et de service, d'offrir un plus grand choix aux clients, de faire évoluer l'activité de manière efficace et de prendre des décisions commerciales grâce aux données et aux analyses

Un fournisseur nord-américain de services intégrés, de solutions de livraison et de fabrication pour les sociétés pharmaceutiques, biologiques et de produits de santé grand public, a choisi LTI pour le support de ses applications et de ses systèmes ERP afin d'assurer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité des solutions

Un indice boursier de renommée mondiale a choisi LTI comme partenaire d'infrastructure et d'ingénierie Cloud pour soutenir son parcours pluriannuel d'adoption du Cloud

Prix et reconnaissances

LTI a été reconnu dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les services d'applications Oracle Cloud, au niveau mondial

LTI Leni a été reconnu par Forrester Research comme un fournisseur de détection d'anomalies par l'exemple dans le rapport « The Forrester Tech Tidetm: Customer Insights Methods, Q2 2021 »

LTI a été reconnu comme un leader dans le rapport ISG ProviderLenstm ServiceNow Ecosystem Partners, US 2021

LTI Leni a été reconnu comme un fournisseur représentatif dans le guide « Gartner Market Guide for Augmented Analytics Tools », Austin Kronz et al., 28 juin 2021

Gartner Magic Quadrant for Oracle Cloud Application Services, Worldwide, Katie Gove et al., 24 mai 2021

Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes, ou autres appréciations, les plus élevées. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

Autres faits marquants

Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 15 juillet 2021, a rapporté un dividende exceptionnel de 10 INR par action (valeur nominale de 1 INR) pour commémorer l'achèvement de 5 ans de cotation sur les marchés boursiers en Inde

LTI a acquis Cuelogic Technologies, une société d'ingénierie numérique et de développement de produits externalisés

LTI a remporté de nombreuses récompenses lors du classement des équipes de direction de l'Institutional Investor 2021 Rest of Asia ex-Mainland China. LTI a été classé parmi les 3 premiers dans toutes les dans toutes les catégories de ventes liées aux secteurs de la technologie et des services et logiciels informatiques : 2 e meilleur PDG, 3 e meilleur directeur financier, 3 e meilleur ESG, 2 e meilleur programme de relations internationales et 1 er professionnel des relations internationales. La société a également été classée dans la liste « Most-Honored » d'Asie 2021 (entreprises les plus récompensées)

ex-Mainland China. LTI a été classé parmi les 3 premiers dans toutes les dans toutes les catégories de ventes liées aux secteurs de la technologie et des services et logiciels informatiques : 2 meilleur PDG, 3 meilleur directeur financier, 3 meilleur ESG, 2 meilleur programme de relations internationales et 1 professionnel des relations internationales. La société a également été classée dans la liste « Most-Honored » d'Asie 2021 (entreprises les plus récompensées) LTI a été reconnu comme le partenaire d'innovation mondial de l'année par Snowflake, l'entreprise Data Cloud

LTI Syncordis a été reconnu comme partenaire de service Temenos de l'année

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 435 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et Cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise concrète incomparable pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Notre équipe de plus de 36 000 collaborateurs (les « LTItes ») permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Découvrez plus d'informations sur http://www.Lntinfotech.com ou en nous suivant sur @LTI_Global.

