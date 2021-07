TCL est l'une des premières marques de télévision à obtenir la certification TÜV Rheinland basée sur la norme mondiale ETSI EN 303 645 pour les appareils de l'Internet des objets





HONG KONG, 17 juillet 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK) a annoncé aujourd'hui avoir reçu le logo TÜV Rheinland /Privacy By Design, qui confirme son respect de la norme de cybersécurité ETSI EN 303 645, la première norme applicable à l'échelle mondiale, conçue afin de poser les bases de la sécurité pour les appareils grand public de l'Internet des objets. Basée en Allemagne, TÜV Rheinland est une organisation internationale de certification et d'essais.

TCL est le premier lot de marques de télévision à obtenir la certification TÜV Rheinland basée sur la norme ETSI EN 303 645 et à recevoir le logo TÜV Rheinland/Privacy By Design.

« TCL est fière d'être l'une des premières marques de télévision à recevoir le logo de confidentialité protégé de TÜV Rheinland, pour notre télévision. Il s'agit d'une confirmation de la part d'un organisme tiers indépendant et respecté, indiquant que TCL satisfait aux exigences de la norme ETSI EN 303 645 », a déclaré Kevin Wang, PDG de TCL Industries Holdings Co., Ltd. et de TCL Electronics.

« De nombreux appareils grand public de l'Internet des objets et leurs services connexes traitent et stockent des données personnelles. La norme EN 303 645 peut aider à garantir qu'ils sont conformes au règlement général sur la protection des données, selon le principe de sécurité par conception. L'émission de ce logo confirme que TCL a satisfait aux exigences de la norme ETSI EN 303 645 en matière de sécurité réseau et de protection de la vie privée, et atteint le niveau de base en matière de cybersécurité stipulé par la norme. Il s'agit d'un principe important qui est endossé par le présent document. », a indiqué le représentant de TÜV Rheinland.

La norme ETSI EN 303 645 précise 13 dispositions relatives à la sécurité des appareils grand public connectés à Internet. Selon le comité technique de l'ETSI sur la cybersécurité, la norme EN est conçue pour prévenir les menaces importantes, présentes à grande échelle, qui pèsent sur les dispositifs intelligents et que les experts en cybersécurité voient chaque jour. La norme décrit la mise en place de la sécurité dans les produits connectés à Internet à l'étape de la conception et fournit également une base pour les futurs systèmes de l'Internet des objets.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise d'électronique grand public en pleine croissance et un acteur dominant de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. Selon le cabinet d'étude OMDIA, TCL s'est classée à la deuxième place sur le marché mondial de la télévision en termes de volume de ventes des téléviseurs LCD en 2020. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

