Le Parc olympique amorce une réflexion pour la mise en valeur de son Esplanade dans le cadre de sa nouvelle mission

MONTRÉAL, le 17 juill. 2021 /CNW Telbec/ - En ce jour anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, le Parc olympique entreprend un nouveau projet mémoriel en lançant une réflexion sur la mise en valeur des différentes composantes de son Esplanade. Le coeur de cette démarche concernera tout particulièrement les trois arcs de cercle des acrotères des niveaux 700, 800 et 900, où flottent les drapeaux des pays qui ont participé aux Jeux de la XXIe Olympiade, lesquels, rappelons-le, se sont déroulés il y a 45 ans, du 17 juillet au 2 août 1976.

À cette fin, le Parc s'adjoint les services d'historiens et de vexillologues pour proposer un projet de mise en valeur qui tient compte de la réalité historique de 1976 et des changements géopolitiques survenus depuis, dans une perspective éducative, contextuelle et pédagogique.

Actuellement, en effet, tous les pays ne peuvent être représentés en raison du retrait de plusieurs mâts, quelques drapeaux ne sont pas conformes, mais aussi, l'absence de plusieurs pays africains dans le cadre du mouvement international visant à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud se devrait d'être mentionnée et expliquée dans son contexte.

« Le Parc olympique a ceci de particulier qu'il est un site unique au pays et même parmi les villes hôtes des Jeux olympiques, puisque tout près d'une centaine de pays y ont leur drapeau qui flotte au vent 365 jours par année », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Rappelons qu'en 1976, 94 pays se sont donné rendez-vous ici, à Montréal, pour s'affronter dans des compétitions sportives. Le contexte géopolitique de l'époque a depuis évolué et n'est plus le même pour plusieurs d'entre eux, 45 ans plus tard. C'est donc une belle occasion de parler d'histoire et de géographie, notamment auprès des jeunes, et tout particulièrement aux dates anniversaires de Jeux olympiques de Montréal. Dans ce projet de mise en valeur des drapeaux, nous voulons rappeler ce chapitre important afin de souligner le contexte particulier qui prévalait en 1976, alors que le Canada accueillait ses premiers Jeux olympiques et les seuls Jeux d'été à ce jour ».

Les nouvelles technologies numériques seront mises à contribution dans ce projet. En effet, grâce à l'utilisation de codes cibles (Code QR) situés à proximité des drapeaux, de pages d'informations spécifiques sur le site Web du Parc olympique, ou encore l'utilisation de la réalité augmentée via les caméras des téléphones intelligents, les visiteurs pourront mieux comprendre les changements survenus dans le monde depuis les Jeux olympiques de Montréal. L'information sera mise à jour annuellement à la date anniversaire des Jeux, un exercice fondamental pour actualiser selon le contexte historique et respecter les sensibilités en cette matière.

Au cours des prochains mois, le Parc multipliera les rencontres afin de recueillir les commentaires et les suggestions sur ce projet mémoriel. La Société du parc Jean-Drapeau, qui a entrepris une réflexion similaire dans le cadre de son plan directeur, sera également impliquée dans ce processus en tant que site hôte des Jeux de 1976.

Au terme de ce projet mémoriel, le Parc olympique vise une inauguration en juillet 2022, juste à temps pour le 46e anniversaire du Parc olympique.

Ce projet s'inscrit dans le volet mise en valeur de sa nouvelle loi, qui, rappelons-le, a transformé la Régie des installations olympiques (RIO) en Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique. Ainsi, après la réhabilitation aux abords du planchodrome d'un premier bassin projetant une cascade d'eau, comme conçu à l'origine par l'architecte Roger Taillibert, le Parc s'investit désormais dans la réfection des drapeaux qui flottent aux abords de la rue Sherbrooke.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020 suite à l'adoption de la loi 15, Le Parc olympique (la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020).

La Parc olympique a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

