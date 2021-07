Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 16 juillet 2021

Vendredi 16/07/2021 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 36 millions $ LottoMax MAIN Draw 13, 17, 24, 26, 33, 46 & 48 No comp. 27 POKER LOTTO Main gagnante : 9-S, 8-H, 6-H, 7-S, 10-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q =...

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec salue l'investissement de 118,7 millions de dollars annoncé mercredi par la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Mme Mélanie Joly. Issue du Fonds d'aide au...