CGTN : Le classement de Bloomberg sur la COVID-19 incarne une mentalité plaçant les affaires en premier, et l'humain en dernier

BEIJING, 16 juillet 2021 /CNW/ - L'agence de presse américaine Bloomberg a publié récemment son classement des pays les plus résilients dans la lutte contre la COVID-19 pour le mois de juin. Les États-Unis figurent au premier rang.

Bloomberg explique que les États-Unis « illustrent le meilleur scénario comprenant un taux de vaccination élevé, une épidémie en déclin, une capacité de vol en voie de rétablissement complet et peu de restrictions en matière de voyage pour les personnes vaccinées ». Le retour à la normalité, c'est-à-dire la capacité de « revenir en arrière à l'époque d'avant la pandémie », est considéré comme l'élément le plus important.

First Voice de CGTN a étudié les mesures utilisées par Bloomberg pour classer les pays et a constaté la présence d'un préjugé très favorable aux entreprises. Sur les 12 composantes, seulement quatre évaluent la « qualité de vie », et deux d'entre elles peuvent être considérées comme une mesure de l'activité économique. Ainsi, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de décès liés à la COVID-19 au monde. Pourtant, le décès de plus de 600 000 personnes aux États-Unis est à peine mentionné dans le classement.

Par ailleurs, le confinement est considéré comme quelque chose de négatif dans ce classement. Les deux autres mesures évaluées qui ont permis aux États-Unis de se hisser au premier rang sont « la facilité à entrer et à sortir d'un `pays » et « le niveau de rétablissement du secteur du transport aérien ». Il y a au total quatre composantes qui mesurent la vitesse à laquelle les restrictions concernant la COVID-19 ont été levées, ce qui sous-entend que le fait d'alléger les restrictions était « toujours et incontestablement une bonne idée ». Les pays qui imposent toujours des mesures de confinement pour lutter contre la pandémie sont pénalisés.

« La seule chose qui compte, c'est que l'économie se porte bien, a écrit First Voice de CGTN. Le classement des pays selon leur résilience dans la lutte contre la COVID-19 établi par Bloomberg appuie les politiques de l'administration précédente. »

Aux États-Unis, les intérêts des entreprises ont toujours eu un caractère hautement prioritaire sur la scène politique et dans le processus d'élaboration de politiques. Les mesures utilisées par Bloomberg reflètent les mêmes priorités que celles du gouvernement américain depuis le début de la pandémie.

Les États-Unis ont constaté une résurgence des cas de COVID-19 en raison du variant Delta qui se propage rapidement. Le nombre de nouveaux cas augmente encore à un rythme de plus de 30 000 par jour. Des centaines de personnes meurent encore à cause du virus aux États-Unis. Selon ABC, 30 % des adultes américains n'ont pas reçu de vaccin contre la COVID-19 et n'envisagent pas de le recevoir.

First Voice de CGTN conclut que : « Ce classement fait la promotion de l'élimination des obstacles liés à la pandémie qui nuisent au monde des affaires et ruine la crédibilité de Bloomberg ».

