Range Energy Resources Inc. annonce la fin de l'acquisition d'EnviroGold Global (CAN) Ltd., le changement de nom et l'approbation conditionnelle d'inscription à la Bourse des valeurs canadiennes

TORONTO, 16 juillet 2021 /CNW/ - EnviroGold Global Limited (anciennement Range Energy Resources Inc.) (CSE: RGO) (la « société » ou « EGGL ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a terminé son regroupement d'entreprises annoncé précédemment (la « transaction ») dans laquelle elle a changé son nom de « Range Energy Resources Inc. » à « EnviroGold Global Limited » (« EGGL »), puis a acquis EnviroGold Global (CAN) Ltd. (« EnviroGold Global »).

EnviroGold Global est une entreprise de technologies propres qui s'engage à tirer profit des bonnes pratiques environnementales et à accélérer la transition du monde vers une économie des ressources circulaire. EnviroGold Global a été constituée en société dans le but de commercialiser, de développer, d'exploiter et d'octroyer des licences pour une série de solutions techniques respectueuses de l'environnement pour la récupération des métaux et minéraux précieux, essentiels et stratégiques à partir des résidus miniers, des minerais, des flux de déchets de mise en valeur des ressources et d'autres matières porteuses.

« L'obtention d'une inscription à une grande bourse est une étape importante dans la croissance de notre entreprise. Nous sommes reconnaissants du soutien de nos actionnaires et des efforts de notre équipe expérimentée et talentueuse, a déclaré Mark Thorpe, chef de la direction d'EGGL. Nous croyons que cette inscription améliorera notre visibilité et nos liquidités en plus de renforcer et d'élargir notre base d'actionnaires et d'ouvrir la voie à une croissance accélérée pour l'entreprise. Cette inscription se produit alors que nous créons de la valeur à long terme pour les actionnaires, les parties prenantes et l'environnement en devenant des leaders pour l'avenir d'une économie circulaire durable dans les métaux et les mines. »

Aperçu de la transaction

L'opération a été réalisée au moyen d'une fusion à trois volets (la « fusion ») en vertu de laquelle EnviroGold Global a fusionné avec une filiale en propriété exclusive de la société. La société a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'EnviroGold Global. (les « actions EnviroGold Global ») en échange de ses actions ordinaires (les « actions EGGL ») sur la base d'une action EGGL pour chaque action EnviroGold Global émise et en circulation, de sorte qu'EnviroGold Global est devenue une filiale en propriété exclusive de la société. La fusion prévoit également que toutes les options en circulation, les unités d'actions subalternes et les bons de souscription d'actions EnviroGold Global demeurent en circulation et donnent maintenant aux porteurs le droit d'acquérir des titres équivalents d'EGGL à la place de ceux d'EnviroGold Global selon les mêmes modalités.

Pour de plus amples renseignements sur la transaction et les activités d'EGGL, veuillez consulter le relevé d'inscription (le « relevé d'inscription ») d'EGGL, qui sera classé dans son profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Début des opérations

La transaction constituait un changement fondamental conformément aux politiques de la Bourse des valeurs mobilières du Canada (la « CSE »). Les opérations sur les actions ordinaires de la société sont actuellement interrompues; toutefois, la CSE a approuvé conditionnellement l'inscription des actions EGGL dans le cadre de la transaction. L'inscription est prévue sous peu, mais elle est assujettie au respect de toutes les exigences d'inscription de la CSE par EGGL. Sous réserve de l'approbation finale, les actions EGGL devraient commencer à être négociées sur la CSE sous le symbole « NVRO ». L'entreprise fournira une mise à jour une fois que la CSE aura publié un bulletin confirmant la date à laquelle les opérations sur la CSE commenceront.

Financement des unités

Avant la clôture de la transaction, EnviroGold Global a effectué un placement privé sans intermédiaire (le « financement des unités ») entraînant la vente d'un total de 8 201 413 parts (les « parts ») au prix de 0,56 $ par part, chacune comprenant une (1) action EnviroGold Global et trois (3) reçus de souscription d'EnviroGold Global (les « reçus de souscription »), pour un produit brut global d'environ 4 592 791,28 $ CA (le « placement »). Le produit de la partie « reçu de souscription » du placement a été déposé entre les mains d'un tiers jusqu'à la réalisation du placement. Immédiatement avant la réalisation de la transaction, les reçus de souscription ont été convertis en actions EGGL sur la base d'un pour un. Le produit entiercé de l'émission, moins certains frais de transaction et dépenses, a été libérés de l'entiercement et remis à EGGL. Les bons de souscription d'actions en cours émis dans le cadre du placement demeurent en circulation et permettent maintenant aux porteurs d'acquérir des titres équivalents d'EGGL à la place de ceux d'EnviroGold Global selon les mêmes modalités.

Le produit net du placement sera utilisé pour financer les opérations du premier site de la société et pour le fonds de roulement général.

Nouveau conseil et nouvelle direction

À la clôture de la transaction, Allan Bezanson a démissionné de son poste de chef de la direction et d'administrateur, Eugene Beukman a démissionné de son poste de dirigeant principal des finances, enfin, Rick Pawluk et Peter McRae ont tous deux démissionné de leur poste d'administrateur. Par conséquent, le conseil d'administration et la direction d'EGGL ont été reconstitués ainsi en remplacement des anciens administrateurs et dirigeants d'EGGL :

Mark B. Thorpe - chef de la direction et directeur

David V. Cam - Président-directeur du Conseil d'administration et administrateur

- Président-directeur du Conseil d'administration et administrateur Harold M. Wolkin - administrateur et président du Comité de vérification

Robert Sean Foley - administrateur

John Ross, directeur financier

Roger Bethell - administrateur

- administrateur Brock Hill - chef des technologies

Ian Hodkinson - géologue en chef

- géologue en chef Dan Buckley - chef de l'exploitation

Les descriptions biographiques de chaque administrateur et chaque membre de l'équipe de la haute direction d'EGGL seront incluses dans l'énoncé d'inscription.

Capitaux

À l'issue de la réalisation de la transaction, EGGL détient 178 881 152 actions EGGL émises et en circulation (non diluées), dont les anciens actionnaires de la société détiennent 18 259 519 actions EGGL, représentant environ 10,21 % du nombre total d'actions, les anciens actionnaires d'EnviroGold Global, à l'exclusion de celles résultant du financement des parts, détiennent 127 815 981 actions EGGL, représentant environ 71,45 % du nombre total d'actions, et les investisseurs dans le financement des parts détiennent 32 805 652 actions EGGL, représentant environ 18,34 % du nombre total d'actions. De plus, EGGL a maintenant 14 683 252 options d'achat d'actions en circulation, 14 000 000 d'unités d'actions assujetties à des restrictions (« UAAR ») et 448 550 bons de souscription (chacun pouvant acquérir une action EGGL).

Information pour les actionnaires

L'agent de transfert de la société, la National Securities Administrators Ltd. (« NSA »), livrera par la poste des relevés conformément au système d'enregistrement direct (un « avis DRS ») à tous les anciens titulaires d'EnviroGold Global dans le cadre de la réalisation de la transaction. Les actionnaires de la société qui souhaitent recevoir un certificat d'actions physique doivent communiquer avec la NSA conformément aux instructions figurant dans l'avis DRS pour obtenir des renseignements sur la façon d'obtenir un certificat d'actions physique au lieu d'un avis DRS.

Vérificateurs et fin d'exercice

Dans le cadre de la réalisation de la transaction, Davidson & Company LLP, à son bureau principal à Vancouver (Colombie-Britannique), remplacera Manning Elliott, comptables agréés, comme vérificateur de la société. De plus, la fin de l'exercice de la société deviendra la fin de l'exercice d'EnviroGold Global, qui est établie au 31 décembre.

Divulgation de l'alerte rapide

Dans le cadre de la clôture de la transaction, David Cam (le « nouvel initié ») a été émis, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'EG Holdings Limited, une société contrôlée par le nouvel initié, 63 978 288 actions EGGL et 10 000 000 d'UAAR. Après la prise de contrôle inversée, le nouvel initié détient ou contrôle 63 978 288 actions EGGL, représentant environ 35,77 % des actions EGGL émises et en circulation sur une base non diluée, et possède ou contrôle 73 978 288 actions EGGL, représentant environ 39,17 % des actions EGGL émises et en circulation sur une base partiellement diluée, qui suppose l'acquisition complète des UAAR du nouvel initié. Le nouvel initié détient les actions EGGL à des fins d'investissement et peut évaluer cet investissement sur une base continue et sous réserve de divers facteurs, notamment, sans limitation, la situation financière de la société, les niveaux de prix des actions EGGL, les conditions sur les marchés des valeurs mobilières et les conditions économiques et industrielles générales, la situation commerciale ou financière de la société, et d'autres facteurs et conditions que le nouvel initié peut juger appropriés. Le nouvel initié peut augmenter, diminuer ou modifier sa propriété sur les actions EGGL ou d'autres titres de la société.

Une copie du rapport d'alerte contenant des renseignements supplémentaires sur les questions susmentionnées sera déposée au www.SEDAR.com sous le profil de la société. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris une copie du rapport d'alerte exigé en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables qui doit être déposé par le nouvel initié à la suite de la prise de contrôle inversée dont il est fait mention dans le présent communiqué, veuillez communiquer avec Grant Duthie au 416 869-7606.

Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire concernant la transaction, s'adresser à :

Mark B. Thorpe

EnviroGold Global Limited

Téléphone : 416 777-6720

Envoyez un courriel : mark.thorpe@envirogoldglobal.com

Jonathan L. Robinson, FCA

Relations avec les investisseurs :

Téléphone : 416 669-1001

Envoyez un courriel : JRobinson@oakhillfinancial.ca

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations prospectives et des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. L'utilisation des mots « s'attendre », « prévoir », « continuer », « estimer », « objectif », « en cours », « peut », « sera », « projet », « devrait », « croire », « plans », « avoir l'intention » et d'autres expressions semblables visent à identifier des renseignements ou des énoncés prospectifs. Plus particulièrement et sans s'y limiter, le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des renseignements concernant le moment du début des opérations sur la CSE et les activités de la société et d'EnviroGold Global. Les déclarations et les renseignements prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction, y compris les attentes et les hypothèses concernant l'entreprise et EnviroGold Global et la réception en temps opportun de l'approbation de la CSE. Bien que la direction de la société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces déclarations et ces renseignements prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations et aux renseignements prospectifs. Rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts. Du fait de sa nature, cette information prospective est sujette à divers risques et incertitudes, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et les attentes réels diffèrent sensiblement des résultats ou attentes prévus ou exprimés. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les conditions économiques générales, l'état de l'environnement réglementaire et le retard ou le défaut de recevoir l'approbation de la CSE. Veuillez vous reporter à la déclaration d'admission à la cote pour plus de détails sur les risques auxquels l'entreprise fait face. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces renseignements prospectifs, qui sont fournis à la date des présentes, et de ne pas utiliser ces renseignements prospectifs à d'autres fins que celles prévues. À moins que la loi ne l'exige, la société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

