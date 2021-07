Le Valuence Group présente un service d'abonnement au tableau des prix du marché amélioré





?Valuence Japan Inc. (Tokyo ; Susumu Muguruma, administrateur délégué et président), un membre du Valuence Group (TOKYO : 9270), a annoncé le 1er juillet le lancement de la version officielle de son tableau des prix du marché des enchères gagnantes, disponible sur abonnement. La version officielle du service a été mise à niveau et est livrée avec de nouvelles fonctionnalités utiles. Star Buyers Auction est un service d'enchères de produits de marque de luxe géré par Valuence Japan.

Les nouvelles fonctionnalités et mises à niveau reflètent la contribution des partenaires

Star Buyers Auction, géré par Valuence Japan, est un service de vente aux enchères B2B de produits de marque de luxe d'occasion et le principal canal de vente du Valuence Group. Depuis le lancement de Star Buyers Auction, le service n'a cessé de prendre de l'ampleur, d'ajouter de nouvelles catégories et d'offrir de nouveaux services, notamment des enchères mondiales en ligne. En février 2021, Valuence Japan a lancé une version bêta d'un service d'abonnement au tableau des prix du marché à l'usage de ses partenaires du monde entier. Ce service affiche les prix du marché mondial (enchères gagnantes réelles) pour une variété de produits. L'entreprise a reçu de nombreux et précieux retours de la part de ses partenaires concernant les enchères et les ventes en consignation, attirant en même temps un nombre croissant de nouveaux abonnés.

Valuence Japan a ajouté de nouvelles fonctions à son service d'abonnement au tableau des prix du marché Star Buyers Auction, intégrant les commentaires de ses partenaires. La société a lancé la version mise à jour officielle du service le 1er juillet. Dans le même temps, la société va continuer à améliorer le service en fonction des réactions recueillies, et de créer une plateforme mondiale de réutilisation qui constituera un élément indispensable des marchés d'achat et de vente.

Version officielle et mises à jour

La version officielle du service de tableau des prix du marché permet désormais aux utilisateurs de saisir plusieurs termes de recherche, y compris des noms de marque et de modèle. Cette puissante mise à niveau réduit le temps passé à rechercher des produits spécifiques. Les utilisateurs peuvent également effectuer des recherches par plage de dates de transaction, offrant une vue plus précise de la grande quantité de données de transaction disponibles. L'écran des résultats de la recherche affiche désormais, par ordre croissant ou décroissant, les accessoires, les prix et les dates de transaction. Les utilisateurs pourront y trier les informations, dont les accessoires, les fourchettes de prix et d'autres données, pour de multiples produits. Les résultats de recherche s'appuient sur les plus de 25 000 articles vendus à chaque vente aux enchères, démontrant la grande quantité de données de marché précieuses accumulées par Star Buyers Auction.

Valuence Japan est convaincue que la version améliorée de ce service fournira le type d'informations sur les prix du marché dont ont besoin les partenaires d'enchères B2B.

Aperçu de Star Buyers Auction

Un service de vente aux enchères de produits de marque de luxe pour les commerçants de marchandises d'occasion, lancé en avril 2013. En avril 2020, les enchères ont été migrées vers un format entièrement en ligne, offrant un flux d'articles de luxe constamment stable, à la fois en termes de quantité et de qualité. Les produits proposés sont principalement des montres, des sacs et des bijoux de marque achetés par le Valuence Group. Les enchères ont lieu deux fois par mois. Le service d'abonnement au tableau des prix du marché est également disponible pour 11 000 JPY par mois.

Site officiel : https://biz.starbuyers-global-auction.com/en/

YouTube : https://youtu.be/efUtXrO9JkE

