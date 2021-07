Le Canada réaffirme son engagement à l'égard du Programme 2030 lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable





GATINEAU, QC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a mis à nu des inégalités socio-économiques généralisées dans le monde. Le Programme 2030 et ses 17 objectifs de développement durable offrent au Canada et au monde entier un cadre pour une reprise inclusive et résiliente qui ne laisse personne de côté.

En appui à l'engagement continu du Canada envers le Programme 2030, Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que Karina Gould, ministre du Développement international et Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international, ont participé au Forum politique de haut niveau (FPHN) des Nations Unies sur le développement durable de 2021, qui s'est tenu en ligne du 6 au 15 juillet.

Ministre Hussen et Ministre Gould se sont associés au Chef Wilton Littlechild, à la ministre de l'Éducation du Yukon Jeannie McLean, à la mairesse de Montréal Valérie Plante et à la représentante pour la jeunesse Peace Olanipekun pour présenter une déclaration nationale unifiée aux Nations Unies. La déclaration nationale a adressé l'urgence de démanteler les obstacles à la prospérité et à l'inclusion auxquels font face les populations marginalisées, ainsi que les possibilités qui découlent d'une reprise verte et inclusive. Ensemble, les intervenants ont mis en lumière l'importance des partenariats et de l'action coordonnée.

Le ministre Hussen et la ministre Gould ont co-animé l'événement officiel parallèle du Canada intitulé « Surmonter les barrières sociales dans l'économie des soins pour une reprise inclusive et résiliente : une croissance qui soutient tout le monde. » Coparrainé par le Bangladesh, le Vietnam et ONU Femmes, et mettant en vedette des experts de l'Organisation internationale du travail, de l'Institut de développement outre-mer, de la Fondation Atkinson et de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto, l'événement a examiné les moyens de surmonter les obstacles dans le secteur des soins et le fardeau du travail non rémunéré sur les femmes et les filles. Les participants ont exploré des moyens de faciliter la participation égale des femmes à l'économie, notamment en investissant dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, où la pandémie de COVID-19 a révélé des lacunes et des défis importants.

Le Canada demeure inébranlable dans son engagement envers le Programme 2030 et à travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux tout au long de la Décennie d'action des Nations Unies pour accélérer et réaliser des progrès vers les objectifs de développement durable. En défendant une approche pansociétale, la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 vise à faire progresser tous les objectifs de développement durable en reconnaissant que chacun a un rôle à jouer dans la réalisation du développement durable.

Citations

« Le Canada est déterminé à faire avancer l'Agenda 2030 et à s'attaquer de front à la discrimination systémique et aux inégalités socio-économiques qui persistent. Ensemble, nous ferons en sorte que chacun puisse partager équitablement la prospérité économique, sociale et environnementale du Canada et que personne ne soit laissé de côté. »

- Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les objectifs de développement durable nous fournissent à tous, en tant qu'individus, en tant que communautés, en tant que pays et en tant que communauté internationale, un plan pour prendre des mesures concrètes pour construire un avenir meilleur. Le Canada s'est engagé à respecter le Programme 2030 et à travailler ensemble pour bâtir un monde plus sain, plus vert et plus équitable. »

- Karina Gould, ministre du Développement international

En bref

Le Forum politique de haut niveau est la principale plateforme de l'ONU sur le développement durable et joue un rôle central dans le suivi et l'examen de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable au niveau mondial. Il donne l'occasion aux pays et aux organisations de montrer comment ils soutiennent la réalisation des ODD. Le thème de cette année était « Une reprise durable et résiliente après la pandémie de COVID-19 qui favorise les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable. »

