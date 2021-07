Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest investissent dans une production d'énergie plus fiable et plus efficace à Fort Providence et à Kakisa





FORT PROVIDENCE, NT, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest. Les collectivités ont toutes été touchées à des degrés divers par la pandémie de COVID-19 et elles ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Diane Archie, ministre territoriale de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'une nouvelle ligne de transport d'énergie à Fort Providence et à Kakisa.

Le gouvernement du Canada investit 45 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, qui soutient la sécurité énergétique dans les collectivités du Nord. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest investit un montant maximal de 15 millions de dollars dans ce projet.

Le projet consiste à construire une ligne de transport de 170 km qui reliera les collectivités de Fort Providence et de Kakisa au réseau de transport hydroélectrique de Taltson, au sud de Hay River.

Ce projet permettra de réduire la consommation de carburant diesel d'environ un million de litres et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'environ 2,75 kilotonnes. De plus, grâce à la ligne de transport, les secteurs environnants auront accès à une source d'énergie, notamment la zone de service de Dory Point, située à proximité.

« L'accès à des sources d'énergie fiables est essentiel à la prospérité des collectivités du Nord. Cette nouvelle ligne de transport fournira une source d'énergie fiable et efficace aux collectivités de Fort Providence et de Kakisa. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les changements climatiques constituent un défi de taille pour notre économie et pour tous les ordres de gouvernement. En collaborant avec le Canada, les administrations et organisations locales et autochtones, et les collectivités à des projets énergétiques comme la ligne de transport Fort Providence-Kakisa, le GTNO prend des mesures qui permettront d'améliorer la fiabilité du réseau d'électricité, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stabiliser les coûts énergétiques. »

L'honorable Diane Archie, ministre de l'Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont investis dans le cadre du Fonds pour l'énergie de l'Arctique afin d'accroître la sécurité énergétique dans les territoires.

De ce montant, 4 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays. Le gouvernement du Canada a investi plus de 485 millions de dollars dans 115 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest.

a investi plus de 485 millions de dollars dans 115 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest. Aux termes du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord?Ouest se sont engagés conjointement à s'attaquer à l'utilisation du diesel dans les collectivités nordiques et éloignées hors réseau.

et le gouvernement des Territoires du Nord?Ouest se sont engagés conjointement à s'attaquer à l'utilisation du diesel dans les collectivités nordiques et éloignées hors réseau. Dans le cadre de sa stratégie énergétique pour 2030, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé à réduire de 25 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables à la production d'électricité à partir de diesel dans ses collectivités isolées hors réseau d'ici 2030.

