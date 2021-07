Le véhicule HAVAL H6 HEV développé sur la plateforme L.E.M.O.N. arrive en Thaïlande





BAODING, Chine, 16 juillet 2021 /CNW/ - Récemment, le véhicule HAVAL H6 HEV de troisième génération, le premier modèle de véhicule hybride électrique (HEV) développé sur la plateforme L.E.M.O.N. a fait son entrée sur le marché mondial à Bangkok, en Thaïlande. Dès son lancement, il a été bien accueilli par les consommateurs thaïlandais. La plateforme L.E.M.O.N. est la toute dernière plateforme de technologie modulaire de pointe conçue par GWM pour le marché mondial.

Au début de la conception de la plateforme L.E.M.O.N., GWM a pleinement tenu compte de la nécessité d'offrir aux utilisateurs des choix diversifiés. Ainsi, la plateforme offre flexibilité, haute performance, haute sécurité et légèreté. Elle peut être parfaitement compatible avec des produits tels que les véhicules HAVAL H6 de troisième génération, HAVAL JOLION et HAVAL DAGOU. Grâce à la plateforme, ces modèles sont dotés d'une meilleure structure de carrosserie et d'une meilleure performance, ainsi que de la capacité de répondre à la demande des utilisateurs en matière de qualité et de confort.

Le véhicule HAVAL H6 HEV, un modèle hybride développé sur cette plateforme, est également le premier modèle conçu avec la technologie « DHT » de L.E.M.O.N. et offert sur le marché étranger. Avec un moteur turbocompressé 1,5 T et des moteurs d'entraînement, ce modèle prend en charge des commutations intelligentes selon différents scénarios d'utilisation, évitant ainsi efficacement les conditions de congestion routière caractérisées par des freinages fréquents dans les zones urbaines et réduisant la résistance à l'air des moteurs d'entraînement sur les autoroutes. En outre, l'économie de carburant est améliorée, la consommation combinée de carburant passant à 4,9 L/100 km. Le modèle établit un équilibre parfait entre une grande efficacité et un rendement élevé dans toutes les gammes de vitesses et tous les scénarios.

Premier modèle stratégique mondial conçu à l'aide de la plateforme L.E.M.O.N., le véhicule HAVAL H6 de troisième génération a été optimisé pour être 8 à 10 % plus léger que le modèle de deuxième génération, et offre de meilleures performances en termes d'accélération, de freinage, de direction et de montée avec une consommation de carburant plus faible. En outre, plus de 70 % des matériaux du véhicule sont faits d'acier à haute résistance, et à des endroits clés (comme la colonne A, la colonne B et le cadre de porte), la pression sur palier de déflecteur atteignant 2 000 MPa. La rigidité et la sécurité de l'ensemble du véhicule ont été considérablement améliorées, ce qui a permis de réaliser une évolution complète.

Le véhicule HAVAL DAGOU, le deuxième modèle construit sur cette plateforme, est équipé d'une carrosserie monocoque, de suspensions indépendantes MacPherson à bras multiples, et d'un anneau de porte à estampage à chaud intégré pour remplacer le joint de soudure localisé traditionnel. Cela aide à réduire les brèches de carrosserie lors de collisions et à améliorer la sécurité des passagers dans 25 % des petites collisions qui se chevauchent. Parallèlement, la nouvelle plateforme L.E.M.O.N. est très compatible et extensible, offrant des paramètres réglables dans de multiples dimensions de la base d'essieu, de l'empattement, de la combinaison de groupe motopropulseur et de la suspension pour répondre aux différents styles de conduite.

La plateforme, qui est le reflet de la recherche et du développement technologique de GWM, non seulement renforce les produits de GWM, mais fournit également un soutien technique pour son engagement approfondi dans la mondialisation. À l'avenir, davantage de produits construits sur cette plateforme seront lancés à l'échelle mondiale, ce qui offrira aux utilisateurs plus d'expériences de conduite économiques, écologiques, sécuritaires et confortables.

