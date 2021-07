Investissement de 118,7 millions du gouvernement fédéral au Québec - Un soutien financier qui permet à l'industrie touristique de continuer d'innover et de se démarquer





QUÉBEC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec salue l'investissement de 118,7 millions de dollars annoncé mercredi par la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Mme Mélanie Joly. Issue du Fonds d'aide au tourisme, cette somme constitue un levier supplémentaire pour aider les entreprises et les organisations touristiques à se rétablir et à prendre de l'expansion.

Développement Économique Canada (DEC) pour les régions du Québec a initié la période d'appels de projets depuis quelques jours. Les fonds permettront de bonifier une offre touristique déjà variée tout en contribuant à la vitalité des milieux. Ainsi, les entreprises de toutes les régions du Québec pourront continuer de s'engager activement dans la relance économique en se préparant à accueillir de nouveaux voyageurs et en participant au repositionnement des destinations touristiques de façon à maintenir ou à améliorer le calibre international de celles-ci.

Cet investissement représente une partie du Fonds d'aide au tourisme doté d'un budget de 500 millions de dollars sur 2 ans (jusqu'au 31 mars 2023). Pour l'ensemble du Canada, 485 M$ seront alloués par les agences de développement régional aux clientèles admissibles et un minimum de 50 M$ sera consenti à des projets touristiques autochtones. En cette période de crise de la COVID-19, le soutien gouvernemental dédié à l'industrie touristique est fondamental pour assurer la relance d'un secteur qui contribue à la vitalité économique et sociale des destinations touristiques québécoises et de l'ensemble des régions du Québec. À cet égard, ce levier s'ajoute aux programmes annoncés par le gouvernement du Québec dont le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) d'un montant de 105 M$. Rappelons que l'Alliance avait présenté un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires fédérales de mars dernier et celles provinciales.

L'industrie touristique du Québec est composée de 24 845 entreprises dans l'ensemble des secteurs qui y sont associés et représente près de 10 % des emplois du Québec avec 412 387 emplois salariés. Elle est l'une des industries les plus touchées par la pandémie mondiale de la COVID-19 avec une baisse estimée d'un peu plus de 65 % du niveau d'activités pour 2020. Les pertes de recettes touristiques envisagées sont de l'ordre de 11,3 milliards de dollars. Le soutien annoncé cette semaine, s'ajoute à l'aide gouvernementale déjà obtenue et s'inscrit dans un mouvement de relance du tourisme, un secteur qui a généré 16 milliards de dollars dans l'économie québécoise en 2019.

Citations

« La relance du tourisme au niveau mondial entraînera une compétition importante alors que plusieurs destinations souhaiteront séduire les touristes de partout dans le monde. C'est pourquoi l'industrie a besoin d'être soutenue pour sortir de la pandémie, et pour innover. Il faut regagner le coeur des voyageurs d'ici et d'ailleurs et nous démarquer. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

« Nous saluons le soutien additionnel du gouvernement fédéral, reconnaissons les efforts qui seront consentis grâce au Fonds d'aide au Tourisme et affirmons que les entreprises touristiques du Québec sont prêtes à s'investir, déterminées à développer des expériences mémorables et engagées à contribuer à la relance. »

Jean-Michel Ryan, président du conseil d'administration et président-directeur général, Mont Sutton

