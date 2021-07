La parajudoka Priscilla Gagné représentera le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo





- La Paralympienne de Rio 2016 est la seule représentante de l'unifolié en judo

- Les Jeux paralympiques se déroulent du 24 août au 5 septembre 2021

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) et Judo Canada ont annoncé que Priscilla Gagné (Sarnia, Ont.) représentera le Canada en judo aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo en confirmant sa sélection dans l'équipe paralympique canadienne.

Il s'agit de la deuxième participation aux Jeux de l'athlète qui a fait ses débuts paralympiques en 2016 à Rio où elle s'était classée au cinquième rang. La judoka de 35 ans est deuxième ceinture mondiale dans la catégorie des 52 kilos.

Parmi ses meilleurs résultats, on compte ses médailles d'or des Championnats panaméricains de parajudo de 2018 et 2020, et ses médailles d'argent aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015 et de Lima 2019. Elle est également la première Canadienne à avoir remporté une médaille en parajudo aux championnats du monde, le bronze, en 2018.

« C'est un honneur d'être nommée dans l'équipe paralympique canadienne. Je rêve d'aller aux Jeux depuis que j'ai dix ans et c'est un cadeau d'y aller une deuxième fois à 35 ans. L'année a été difficile avec la pandémie qui a exposé certaines inégalités, mais la force de l'union de la communauté paralympique et les encouragements de mon entraîneur Andrzej [Sadej] étaient ce dont j'avais besoin pour persévérer et surmonter d'autres défis. Les rêves naissent, mais c'est nous qui devons le faire grandir. Parfois ça fait mal, mais ça vaut toujours la peine », dit Gagné.

Son premier combat à Tokyo devrait avoir lieu le 27 août.

« Priscilla est une battante sur le tapis comme dans la vie. C'est un privilège de prendre part à son parcours paralympique, et une expérience très enrichissante », souligne l'entraîneur en chef de parajudo, Andrzej Sadej.

Le parajudo est au programme des Jeux paralympiques depuis 1988 pour les hommes et depuis 2004 pour les femmes. Le sport est disputé par des athlètes avec une déficience visuelle et est régi par la Fédération internationale des sports pour personnes aveugles (IBSF). La classification B1, B2 ou B3 représente le degré de déficience visuelle des athlètes, de la plus sévère à la moins sévère, mais les combats sont décidés par la catégorie de poids sans égard à la classification. Gagné est classée dans la catégorie B1.

Le Canada a une récolte de quatre médailles paralympiques de bronze dans la discipline, dont trois ont été remportées par Pier Morten en 2000, 1992 et 1988 et une autre par son frère Eddie Morten, également en 1988.

« C'est un grand plaisir d'accueillir Priscilla dans l'équipe pour ses deuxièmes. Jeux paralympiques. C'est une athlète phénoménale qui a travaillé très fort pour garder la forme malgré les difficultés de la dernière année et l'accès restreint à l'entraînement. Je lui souhaite la meilleure des chances à Tokyo et j'ai hâte de l'encourager! » dit Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020.

ÉQUIPE DE PARAJUDO DES JEUX PARALYMPIQUES DE 2020 À TOKYO :

Priscilla Gagné - 52 kg - Sarnia, Ont.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Judo Canada JudoCanada.org

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 15:00 et diffusé par :