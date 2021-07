CGTN : Selon un rapport sur la résilience des pays dans la lutte contre la COVID-19, les États-Unis se classent au premier rang. Une vraie farce!





BEIJING, 16 juillet 2021 /CNW/ - Bloomberg a récemment publié son nouveau classement des pays les plus résilients dans la lutte contre la COVID-19, qui ne prend en considération que quelques indicateurs pour parvenir à une conclusion hilarante et irrationnelle selon laquelle les États-Unis surclassent tous les autres pays en faisant preuve d'une résilience remarquable dans leur lutte contre la COVID-19.

Comme l'a dit Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, le soi-disant classement des pays selon leur résilience dans leur lutte contre la COVID-19 ne tient pas compte de la science et de la vie, et Bloomberg n'a même aucun scrupule à supprimer des indicateurs comme le nombre de cas confirmés et de décès. Le rapport considère également le confinement et les politiques de gestion de la période de quarantaine à l'entrée et à la sortie du pays comme des facteurs négatifs. Ce classement manifestement faussé a été tourné en ridicule par de nombreux citoyens d'internet.

« Excellent exemple de l'exceptionnalisme américain. » Ricard Reeleder, utilisateur de Twitter.

Selon le rapport, le déploiement agile du vaccin à ARN messager américain a permis d'endiguer la pire épidémie de l'histoire de la planète. Cependant, l'automne dernier, le nombre de cas quotidiens confirmés et le bilan des décès de quel pays ont semé la terreur dans le reste du monde ?

De nombreuses personnes ont remis en question la logique qui sous-tend le classement :

Voici le commentaire de William Cuming, utilisateur de Twitter : « Étonnamment, à l'ère de la twittosphère, nous avons la mémoire courte. Les États-Unis, qui figurent au premier rang, construisaient des morgues de fortune en raison du nombre élevé de décès... et pourtant, le pays est considéré comme le meilleur au monde. Au mieux, cette analyse mine l'intégrité du service de nouvelles. »

On se souvient encore de l'époque où le gouvernement des États-Unis, après avoir échoué à contrôler la pandémie, a tout fait pour blâmer et dénigrer la Chine afin de détourner l'attention, en faisant fi des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la communauté scientifique mondiale.

Depuis l'éclosion de la pandémie de COVID-19, la communauté scientifique concentre ses efforts sur la recherche des origines du virus. L'OMS a déclaré qu'il était « extrêmement improbable » que le virus se soit échappé d'un laboratoire. Mais les États-Unis ont refusé d'accepter cette conclusion, ont déformé la vérité à maintes reprises et ont détourné les travaux de recherche en créant un « bourbier politique ».

Au moment où la théorie du complot selon laquelle le virus de la COVID-19 a été créé en laboratoire refait de nouveau surface dans les pays occidentaux, la communauté scientifique peut-elle rétablir la vérité?

Pour en revenir au classement, nous laissons les gens intelligents se faire leur propre opinion. Et le classement proaméricain établi par Bloomberg devrait être perçu pour ce qu'il est vraiment : une farce monumentale.

