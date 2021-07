Le Parti libéral du Québec dénonce l'ingérence, l'instrumentalisation et «?job de bras?» de la ministre Nathalie Roy dans le processus de sélection du directeur général du Conservatoire de musique et en art dramatique du Québec





QUÉBEC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Parti libéral du Québec dénonce vigoureusement l'attitude cavalière de la ministre de la Culture et des Communication, madame Nathalie Roy dans le cadre du processus de nomination du prochain directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication, madame Christine St-Pierre s'insurge quant à l'ingérence manifeste de la ministre.

«?La ministre Nathalie Roy va à l'encontre de toutes les règles de saine gouvernance et de respect des processus établis. La ministre mine la confiance des citoyens en s'ingérant dans les processus de recommandation. L'attitude de la ministre n'est rien de moins qu'un manque de respect pour le travail des administrateurs du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. De plus, il y a lieu de s'inquiéter des conséquences malheureuses des actes de la ministre qui ont mené à la démission en bloc d'administrateurs. Nous demandons à la ministre de mettre fin à cette mascarade et de cesser son ingérence,?» a dénoncé Madame St-Pierre.

