Déclaration du premier ministre concernant le décès de la sénatrice Judith Keating





OTTAWA, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Judith Keating, c.r., sénatrice pour le Nouveau-Brunswick :

« Aujourd'hui, je me joins aux parlementaires, aux gens du Nouveau-Brunswick et à tous les Canadiens pour pleurer la perte de l'honorable Judith Keating, c.r., sénatrice pour le Nouveau-Brunswick.

« Nous nous souviendrons de Mme Keating comme une experte juridique et constitutionnelle accomplie et une militante pour l'autonomisation des femmes dans le milieu juridique. Elle a été la première femme à occuper le poste de sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Nouveau-Brunswick. Elle a été nommée conseillère de la reine en 2002 et a reçu le prix Muriel Corkery-Ryan Q.C. en 2015 en reconnaissance de son travail important dans la profession juridique et du rôle qu'elle a joué à titre de mentor pour les femmes.

« Mme Keating participait activement à la vie de sa communauté. Elle a fait de nombreuses contributions importantes durant ses dizaines d'années de service au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Notamment, elle a travaillé sans relâche à faire avancer l'égalité linguistique et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones de la province. Elle a contribué à la rédaction de la Loi sur les langues officielles de la province et a occupé le poste de présidente provinciale du groupe de travail sur la vérité et la réconciliation au Nouveau-Brunswick.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Mme Keating. »

