Invitation aux médias - Parc national d'Opémican - Inauguration officielle de l'Auberge Jodoin restaurée





TÉMISCAMING, QC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, le directeur général des parcs nationaux et campings de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. André Despatie et la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc, ont le plaisir de vous convier à l'inauguration officielle de l'Auberge Jodoin, le deuxième plus vieux bâtiment en Abitbi-Témiscamingue, qui a été entièrement restaurée et qui est située au parc national d'Opémican. Une visite des lieux sera également possible dans le respect des consignes émises par la santé publique.

Date : Mardi 20 juillet 2021



Heure : 13 h 30



Lieu : Parc national d'Opémican

Auberge Jodoin

5555, chemin Opémican

Témiscaming (Québec) J0Z 2K0

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : nadeau.josee@sepaq.com.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque d'intervention est obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 13:00 et diffusé par :