CIBC Mellon célèbre ses 25 ans de réussite en tant que coentreprise en dirigeant l'ouverture du marché numérique de la NEO Bourse





CIBC Mellon continue de servir les institutions canadiennes et les investisseurs mondiaux au Canada en étroite collaboration avec les sociétés mères BNY Mellon et CIBC

TORONTO, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Les employés de CIBC Mellon ont fièrement célébré le 25e anniversaire de la prestation de services d'actifs sur le marché canadien de la coentreprise en ouvrant cérémonieusement la NEO Bourse le 16 juillet 2021. Dirigé par Richard Anton, chef des opérations, CIBC Mellon, un éventail diversifié d'employés de CIBC Mellon au sein de tous les niveaux de services, d'occupation, d'ancienneté et de géographie étaient fiers de participer à l'événement et de célébrer les valeurs fondamentales de CIBC Mellon, soit de placer les clients au centre, de bien faire les choses, de prendre les choses en main et d'agir comme une seule famille.

« CIBC Mellon a connu une croissance considérable en raison de l'expansion de sa clientèle, grâce à notre équipe composée de 1 700 employés maintenant responsable de la gestion de plus de 2,4 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration qui nous sont confiés par des investisseurs institutionnels et des investisseurs mondiaux au Canada. Notre équipe est enthousiaste quant à l'avenir alors que nous travaillons à aider nos clients à continuer d'innover et d'optimiser leurs activités d'investissement et de retraite en tirant parti de l'envergure, des perspectives, de l'accès au marché mondial et de la technologie qu'offre notre entreprise mondiale. Nous savons que nos clients doivent affronter des difficultés et une complexité croissantes, et nous sommes ravis de les aider à progresser au Canada et partout dans le monde », a déclaré Richard Anton, chef des opérations, CIBC Mellon.

« Vingt-cinq ans de services de placement, c'est une réalisation incroyable. Nous sommes fiers d'accueillir CIBC Mellon à l'occasion de cette étape importante alors que nous célébrons son succès continu, ainsi que la relation mutuellement avantageuse que nous avons forgée ensemble », a déclaré Erik Sloane, chef des revenus de NEO. « Comme NEO, CIBC Mellon a une solide culture de service axée sur le client, un engagement profond envers l'innovation et une croyance fondamentale qu'une technologie peut générer de meilleurs résultats. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec CIBC Mellon et ses clients alors qu'ils continuent d'offrir des conceptions novatrices aux investisseurs par l'intermédiaire de la NEO Bourse et NEO Connect. »

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon pour les institutions et les sociétés sont fournies en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent la garde de titres, la comptabilité multidevise, l'administration de fonds, la tenue de dossiers, les services de retraite, les services de fonds négociés en bourse, les services de prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services de trésorerie. Au 30 juin 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,4 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY Mellon qui, au 30 juin 2021, détenait 45,0 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou gérés. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon, est la marque d'entreprise de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique pour désigner l'une ou l'autre des sociétés ou les deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

À propos de NEO Bourse

NEO Bourse est la bourse de premier rang au Canada en ce qui concerne l'économie de l'innovation, réunissant les investisseurs et les mobilisateurs de capitaux dans un environnement équitable, de liquidités, efficace et axé sur le service. Entièrement opérationnel depuis juin 2015, NEO accorde la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés au Canada sur un niveau de jeu équitable. NEO répertorie des sociétés et des produits de placement à la recherche d'une bourse reconnue internationalement qui inspire la confiance des investisseurs, permet des liquidités de qualité et une grande sensibilisation, y compris un accès illimité aux données du marché.

Créez des liens avec NEO : Site Web ?|? LinkedIn |? Twitter ?| Instagram | Facebook

Personne-ressource pour les médias de CIBC Mellon :

Brent Merriman, Communications d'entreprise, brent.merriman@cibcmellon.com ou 416 643-5065

Personne-ressource pour les médias NEO :

Joanne Kearney, joanne.kearney@smithcom.ca ou 416 804-5949

SOURCE CIBC Mellon

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 12:53 et diffusé par :