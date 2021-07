Plusieurs lots à gagner pour les personnes ayant reçu le vaccin contre la COVID-19





QUÉBEC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du ministre des Finances, Eric Girard, a dévoilé aujourd'hui les détails du concours Gagner à être vacciné ! qui sera lancé dans les prochaines semaines. Ce concours donnera la chance aux personnes vaccinées contre la COVID-19 de remporter plusieurs lots importants. Le total des différents lots représente un montant de 2 millions $.

Deux concours vaccinaux, l'un destiné à la population adulte et l'autre aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, seront ainsi organisés en partenariat avec Loto-Québec, qui sera responsable du tirage et de l'octroi du financement des lots.

Population adulte :

Du 1 er août au 27 août 2021, le concours vaccinal offrira un tirage hebdomadaire de lots de 150 000 $ en argent parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose de vaccin, pour une valeur totale de 600 000 $.

août au 27 août 2021, le concours vaccinal offrira un tirage hebdomadaire de lots de 150 000 $ en argent parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose de vaccin, pour une valeur totale de 600 000 $. Un tirage d'un lot de 1 million $ sera tenu le 3 septembre 2021 parmi les personnes inscrites qui sont adéquatement vaccinées. La première dose doit avoir été reçue avant le 3 août et la deuxième dose avant le 31 août inclusivement.

Jeunes de 12 à 17 ans :

Du 1 er au 27 août 2021, le concours vaccinal offrira un tirage hebdomadaire de deux bourses d'études de 10 000 $ chacune parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose, pour une valeur totale de 80 000 $.

au 27 août 2021, le concours vaccinal offrira un tirage hebdomadaire de deux bourses d'études de 10 000 $ chacune parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose, pour une valeur totale de 80 000 $. Un tirage de 16 bourses d'études de 20 000 $ chacune, pour une valeur totale de 320 000 $, sera tenu le 3 septembre 2021 parmi les personnes de 12 à 17 ans adéquatement vaccinées.

Citations :

« Depuis le début de cette campagne de vaccination, les équipes redoublent de créativité. Le concours vaccinal est une initiative qui permettra, d'une part, de maximiser le taux de vaccination au Québec dans toutes les catégories d'âge et, d'autre part, de favoriser l'administration de la deuxième dose avant le 31 août. Il est essentiel d'aller chercher sa deuxième dose d'ici le 31 août en devançant son rendez-vous pour profiter d'une protection optimale à plus long terme, notamment contre les variants. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Depuis le début de la campagne de vaccination, le gouvernement a fait de nombreux efforts pour joindre les Québécois et les sensibiliser à l'importance de se faire vacciner et de recevoir rapidement les deux doses nécessaires à une protection adéquate. Nous ajoutons aujourd'hui un outil supplémentaire pour stimuler certaines personnes un peu plus hésitantes à se faire vacciner. »

Eric Girard, ministre des Finances

Faits saillants :

Les règlements détaillés seront diffusés dans les journées précédant le début des inscriptions, prévu le 25 juillet prochain.





Pour participer aux tirages du concours vaccinal, les personnes devront s'inscrire en visitant le portail de preuve vaccinale.





Pour être valide, l'inscription doit être faite au plus tard à 23 h 59 la journée précédant le tirage. Notons toutefois que pour le dernier tirage, le 3 septembre, les personnes devront obligatoirement avoir reçu leur deuxième dose de vaccin ET avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23 h 59.





Toutes les personnes inscrites seront éligibles à tous les tirages, et ce, selon les conditions du concours. Les personnes éligibles sont celles qui :

ont reçu le vaccin au Québec;



ont eu un diagnostic confirmé de la COVID 19 et reçu une dose de vaccin;



ont reçu un vaccin reconnu par Santé Canada à l'extérieur du Québec et fait reconnaître l'administration de ce vaccin.





à l'extérieur du Québec et fait reconnaître l'administration de ce vaccin. Notons que pour les jeunes de 12 à 17 ans, c'est le parent ou tuteur qui procédera à l'inscription sur le portail et consentira à la participation de la personne mineure aux tirages des bourses d'études. Le personnel politique des cabinets ministériels de la Santé et des Services sociaux ainsi que des Finances et les ministres ne sont pas éligibles au concours.





Enfin, soulignons que des mécanismes de sécurisation seront établis et qu'aucune information nominative sur les participants éligibles ne sera transmise à Loto-Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux validera l'identité des gagnants et les contactera afin de procéder à la remise des lots. Le processus prévoit également une vérification par une firme externe.

