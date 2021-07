Alkaline Fuel Cell Power Corp. fait son entrée sur la NEO Bourse





La Neo Bourse Inc. ("NEO Bourse" ou "NEO") a le plaisir d'annoncer que le belge Alkaline Fuel Cell Power Corp. ("Fuel Cell Power"), vient d'effectuer ses premiers pas en bourse sur NEO. Fuel Cell Power peut désormais être négocié sur la plateforme NEO avec le mnémo PWWR.

Dernier d'une vague de nouveaux référencements techs sur NEO, Fuel Cell Power se spécialise dans la conception, le développement, la production et la commercialisation de systèmes de micro-cogénération (chaleur et électricité) basés sur une technologie de pile à combustible alcaline et destinés aux marchés résidentiels, industriels et commerciaux du monde entier.

"Ce référencement sur NEO est une étape cruciale pour Fuel Cell Power, qui contribuera à soutenir notre croissance, à nous faire connaître auprès d'investisseurs potentiels, et à stimuler nos activités de commercialisation", déclare Jef Spaepen, PDG de Fuel Cell Power. "Notre technologie offre une source d'énergie propre produisant zéro émission de CO 2 et de l'eau pure comme seul sous-produit, fournissant ainsi de l'électricité et une quantité équivalente de chaleur utilisées à différentes fins, notamment les marchés résidentiels et de petite et moyenne taille."

M. Spaepen d'ajouter: "La solution de Fuel Cell Power est idéale pour les espaces nécessitant des systèmes de cogénération à petite échelle - comme les logements individuels, les immeubles, et les bureaux ? ainsi que des applications n'utilisant pas la chaleur produite ? comme les stations de recharge de véhicules électriques, les équipements informatiques, les alimentations de secours pour les tours de téléphonie cellulaire et les hôpitaux, les alimentations temporaires pour les chantiers, et bien d'autres encore. En tant que plateforme disruptive centrée sur les technologies, NEO nous apportera un accès élargi aux capitaux et une meilleure visibilité au sein de la communauté des investisseurs pour nous permettre de tirer parti de l'expansion rapide du secteur des énergies propres et de renforcer notre position sur le marché."

"Fuel Cell Power ouvre la voie en tant que chef de file des technologies d'efficience énergétique, et nous sommes fiers de l'accueillir au sein de la famille NEO. Une fois encore, NEO est considéré par une société avant-gardiste comme la destination incontournable pour les entreprises de l'économie de l'innovation", fait remarquer Jos Schmitt, président et CEO de NEO. "Nous nous réjouissons à l'idée d'apporter à Fuel Cell Power tous les avantages liés à une plateforme de premier plan, en plus du service client et de l'assistance inégalés de NEO, en tant que premier partenaire de référencement boursier."

Les investisseurs peuvent négocier les actions NEO:PWWR via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à services complets. NEO référence plus de 150 entreprises et FNB, et représente près de 15 pour cent du volume total des opérations de courtage au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La Neo Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos d'Alkaline Fuel Cell Power Corp.

Fuel Cell Power se spécialise dans le développement, la production et la commercialisation de systèmes de micro-cogénération (chaleur et électricité) basés sur une technologie de pile à combustible alcaline. Une pile à combustible est un système de conversion/production d'énergie électrique propre, semblable aux centrales qui fournissent de l'électricité et une quantité équivalente de chaleur utilisée à des fins variées. S'appuyant sur une technologie de pile à combustible alcaline à hydrogène, la technologie de Fuel Cell Power offre une source d'énergie qui génère zéro émission de CO 2 , avec de l'eau pure comme unique sous-produit, s'imposant ainsi comme une solution idéale pour les marchés résidentiels et de petite et moyenne taille. La société estime se positionner favorablement pour devenir un contributeur positif à la demande mondiale en énergie propre, tout particulièrement en Europe où la demande dépasse l'offre et où la technologie actuelle reste inadaptée aux besoins du marché.

