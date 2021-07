Une prestigieuse collection de près de 12 000 films québécois et internationaux maintenant disponible en libre-service à la bibliothèque de Saint-Charles





MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer qu'une prestigieuse collection de près de 12 000 films québécois et internationaux, provenant du fonds de collection de Vidéo LE SEPTIÈME, est maintenant accessible en libre-service à la bibliothèque de Saint-Charles. Il s'agit d'une collection de grande valeur pour la Ville, avec de nombreux classiques du cinéma et films de répertoire.

La collection est constituée de films québécois, américains, français, sud-coréen, chinois, des pays d'Europe de l'Est et de la Grande-Bretagne. On y retrouve des documentaires, des films d'art, des films pour enfants et des films de fiction de tous les genres : western, science-fiction, comédie, drame. Environ 25 % des titres sont des titres de cinéma de répertoire ou des titres classiques. La collection couvre plus d'un siècle de cinéma, de 1909 à 2012.

Depuis 2014, la collection de Vidéo LE SEPTIÈME était localisée dans un édifice administratif et était accessible seulement sur réservation. Dans une volonté de la rendre plus facilement disponible à la population, celle-ci a récemment été transférée à la bibliothèque de Saint-Charles , où elle est maintenant accessible en mode libre-service. Les titres peuvent être consultés sur les rayons de la bibliothèque de Saint-Charles, située au 1050, rue d'Hibernia, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. La collection est accessible à l'ensemble des abonnés des bibliothèques montréalaises.

Rappelons que l'acquisition de cette collection fait suite à un don effectué en 2013 aux bibliothèques de Montréal par une donatrice ayant souhaité conserver l'anonymat. La mécène avait acquis la collection du club vidéo LE SEPTIÈME qui avait dû fermer ses portes en 2013. Sa générosité a permis d'enrichir et de diversifier les collections de films des bibliothèques de Montréal et de les rendre accessibles aux usagers et cinéphiles montréalais. La Ville tient à nouveau à remercier la donatrice anonyme. La Ville rappelle également l'importance et le rôle primordial de nos bibliothèques publiques pour la population montréalaise.

Pour explorer la collection, consultez le site web des bibliothèques ici

