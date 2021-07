Deux aéroports régionaux reçoivent près de 8 M$ du gouvernement fédéral pour maintenir la connectivité régionale et les emplois





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le transport aérien régional est crucial pour la croissance économique locale, la circulation des marchandises et la connectivité des Canadiens à travers le pays. La pandémie aura engendré d'importantes répercussions sur les écosystèmes régionaux de transport aérien, touchant les économies et les entreprises locales d'un bout à l'autre du pays. Le gouvernement du Canada est conscient des impacts qu'une telle crise a engendrés et souhaite favoriser l'accès au transport aérien en soutenant les écosystèmes régionaux, essentiels au développement économique des régions.

Dans cette optique, l'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annonce, dans le cadre d'une visite à Trois-Rivières, des appuis financiers totalisant 7 889 845 $ à la Ville de Trois-Rivières et à l'aéroport exécutif Gatineau-Ottawa.

Une annonce est d'ailleurs faite au même moment, en Outaouais pour l'aéroport exécutif Gatineau-Ottawa, par Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Les contributions se détaillent comme suit :

La Ville de Trois-Rivières est propriétaire de l'aéroport de Trois-Rivières, dont la gestion est assurée par Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières), un OBNL mandaté par la Ville pour soutenir et coordonner le développement économique sur le territoire. La Ville de Trois-Rivières bénéficie d'une contribution non remboursable de 4 M$ pour l'agrandissement et la modernisation de l'aérogare. L'aide de DEC permettra de construire un bâtiment LEED et d'acquérir des équipements de sécurité pour les passagers et d'entretien pour l'aérogare.

L'aéroport exécutif Gatineau- Ottawa (AEGO), propriété de la Ville de Gatineau , a pour mission de favoriser l'essor économique de la région. Mandaté par la Ville pour s'occuper de la gestion, de la promotion et de l'exploitation des infrastructures aéroportuaires, l'AEGO reçoit pour sa part une contribution non remboursable de 3 889 845 $ pour le développement de l'aéroport. L'aide de DEC permettra l'ajout d'une voie de circulation parallèle à la piste d'atterrissage et l'agrandissement de l'aérogare.

Le transport aérien régional est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises partout au Canada. Il est essentiel de relier les Canadiens vivant dans les communautés rurales et éloignées avec les centres urbains, de livrer les marchandises canadiennes sur les marchés mondiaux et d'accueillir les visiteurs internationaux dans toutes les régions du pays, lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Citations

« C'est important de protéger nos réseaux régionaux de transport aérien pour les milliers de touristes qui y passent, les milliers de travailleurs que ce secteur emploie, et les nombreuses entreprises et communautés qui en dépendent. La connectivité aérienne rend nos régions accessibles aux Canadiens qui veulent s'y établir et elle est essentielle pour le transport des produits de nos entreprises jusqu'à leurs marchés de destination. Cette connectivité fait partie de notre plan pour la relance économique du Canada pour une croissance saine, forte et inclusive. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le développement économique de nos régions nous tient à coeur. Cet investissement dans l'aéroport de Trois-Rivières permettra de soutenir d'importants acteurs de notre économie en Mauricie, en plus d'améliorer les infrastructures de l'aéroport et de maintenir les activités aéroportuaires. »

François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis de nombreuses années, je travaille avec l'aéroport de Gatineau pour développer davantage ce bijou économique dans le paysage gatinois. Je salue les efforts du conseil d'administration et de la gestion de l'aéroport d'avoir poursuivi le travail de diversification qui s'imposait. Grâce à ces investissements, ces infrastructures hautement stratégiques vont permettre à notre région de diversifier son économie tout en profitant d'une installation bonifiée. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

Les fonds sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

