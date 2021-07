Le Fonds humanitaire des Métallos verse 50 000 dollars pour venir en aide aux victimes des feux de forêt en Colombie-Britannique.





Le Fonds humanitaire des Métallos verse 50 000 dollars au United Way's BC Wildfire Recovery Fund, afin d'apporter un soutien immédiat et à long terme aux victimes des feux de forêt en Colombie-Britannique.

Suite à des records de chaleurs, plus de 300 feux de forêt ont été signalés dans les régions intérieures de la Colombie-Britannique, déclenchant l'évacuation massive de communautés en entier. À Lytton et dans ses environs, nombreux sont ceux dont la maison a été la proie des flammes. Ces personnes ont besoin de soutien immédiat et dans les mois à venir.

Mis en place par United Way British Columbia et ses partenaires locaux, le United for BC Wildfire Recovery Fund fournira des subventions pour aider les personnes déplacées ou ayant perdu leur logement, leurs biens et/ou leur emploi, ayant subi un traumatisme physique ou mental, ainsi que pour des programmes d'éducation sur la santé et la sécurité suite aux incendies qui ont ravagé la région.

« Des familles entières, certaines parmi nos propres membres du Syndicat des Métallos, ont tout perdu », a déclaré Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos. « Alors que les feux de forêt continuent de faire rage, nous reconnaissons que les besoins sont importants et qu'ils continueront malheureusement d'augmenter au cours de l'été, et nous encourageons les autres à contribuer à ce fonds de relance ».

« Nous sommes reconnaissants envers le Fonds humanitaire des Métallos de cette rapide et généreuse contribution de 50 000 de dollars à notre fonds United for BC Wildfire Recovery Fund », a déclaré Michael McKnight, président-directeur général de United Way British Columbia, qui travaille avec les collectivités des régions intérieures de la Colombie-Britannique, du Lower Mainland, du centre et du nord de l'île de Vancouver.

« Les syndicats ont une longue tradition de renforcement des liens vitaux au sein des communautés et ceci est un bon exemple de la façon dont les syndicats soutiennent leurs prochains. Grâce à ce don, nous serons en mesure d'offrir davantage d'initiatives de relance suite à des feux de forêt dans toute la province », a ajouté M. McKnight.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance agréé dédié principalement aux projets de développement et à l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au fonds par l'entremise de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent une part équivalente au Fonds.

