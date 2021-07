Investissement dans une infrastructure de transport actif plus sécuritaire et plus pratique





HALIFAX, NS, le 16 juillet 2021 /CNW/ - Le transport en commun est au coeur d'un rétablissement inclusif, et nous devons donner la priorité aux mesures qui permettront de mettre en place les réseaux de transport en commun dont le Canada a besoin maintenant et à l'avenir. Les investissements dans le transport en commun soutiennent les Canadiens durant la pandémie, placent le Canada en position de rétablissement en créant de bons emplois et en appuyant les entreprises canadiennes, et transforment notre société pour un avenir meilleur et plus propre.

C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales, et Mike Savage, maire de la Municipalité régionale de Halifax, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'une piste de transport actif le long de la route n°7 à East Preston.

Le projet consiste à aménager une piste asphaltée de 1,3 kilomètre qui séparera les résidents de la circulation automobile sur la route no 7. Cette piste de transport actif constituera un lien sûr et pratique permettant aux résidents de se rendre à pied ou à vélo aux principaux lieux de service, notamment la garderie, le centre de ressources familiales, le centre récréatif, le réseau de transport en commun et une résidence pour personnes âgées.

Le gouvernement du Canada investit 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 500 000 $. La contribution de la Municipalité régionale de Halifax s'élève à 400 000 $.

Citations

« Les infrastructures de transport actif constituent un élément clé des efforts collectifs que nous déployons pour favoriser un mode de vie sain et actif et réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'investissement annoncé aujourd'hui pour le transport actif à East Preston répond à un important besoin de la collectivité. Cet investissement permettra de rendre East Preston plus sécuritaire et plus propice à la marche, et d'offrir aux résidents un lieu où faire de l'exercice et rester actifs au sein de leur collectivité. Les dirigeants de la collectivité ont réclamé ce projet, et je suis très fier d'avoir défendu leurs intérêts en tant que député. Je suis également heureux que le gouvernement investisse 600 000 $ dans cette collectivité pour concrétiser ce projet. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette piste asphaltée de 1,3 kilomètre offrira aux résidents des raccordements sécuritaires et pratiques pour se rendre à pied ou à vélo aux principaux lieux de service de la collectivité, comme la garderie et le centre récréatif. Elle favorisera également un accès plus équitable aux infrastructures de transport dans la province, ce qui cadre avec la stratégie de transport durable de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales

« Cette piste constituera un lien apprécié entre la garderie et le centre récréatif d'East Preston. Elle offrira aux enfants, aux parents et aux autres membres de la collectivité un moyen sûr et sain d'accéder à d'importantes installations communautaires. »

Mike Savage, maire de la Municipalité régionale de Halifax

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

