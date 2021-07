Groupe TVA annonce la construction de MELS 4 - Un projet d'agrandissement de studios de tournage pour attirer les superproductions internationales





MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Souhaitant renforcer son positionnement sur le marché des mégaproductions et des séries étrangères, Groupe TVA, avec l'appui du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, annonce l'agrandissement des studios de MELS, un leader de l'industrie cinématographique et télévisuelle au Canada, avec la construction de MELS 4. Ce projet permettra à MELS d'attirer encore davantage de tournages d'envergure dans ses studios et entraînera d'importantes retombées économiques pour la métropole et le Québec ainsi que son industrie culturelle. De nombreux critères environnementaux seront inclus dans la construction de MELS 4, représentant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché international, en plus d'être en droite ligne avec l'engagement de l'entreprise face aux productions écoresponsables. La livraison du projet est prévue au printemps 2023.

Ce projet d'infrastructure de 53 M$, auquel s'ajouteront des investissements en équipement d'environ 23 M$ sur dix ans, sera bâti selon les normes les plus rigoureuses de l'industrie, entièrement climatisé et insonorisé afin d'offrir des conditions de tournage idéales. Caractérisé par ses plafonds à hauteur libre de 50 pieds, MELS 4 couvrira une superficie totale de 160 000 pieds carrés, dont 60 000 seront dédiés au nouveau studio de tournage pouvant être séparé en deux plus petits studios. Le reste de l'espace comprendra des aires de staging, des ateliers ainsi que des bureaux de production et de fonctions auxiliaires.

Afin de stimuler la compétitivité, la productivité et la création d'emplois au Québec, le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, accordera un prêt de 25 M$ à MELS afin d'appuyer la construction de MELS 4. Le projet bénéficiera également d'un soutien de la Ville de Montréal dans le but notamment d'obtenir une certification LEED.

Une fois MELS 4 complété, MELS comprendra 21 studios totalisant plus de 500 000 pieds carrés d'espace de production, incluant plus de 270 000 pieds carrés pour les studios. Parmi les grandes productions étrangères tournées dans les studios MELS : Transformers, le nouveau Maman, j'ai raté l'avion, Midway, Bold Type, X-Men: Dark Phoenix, X-Men: Apocalypse, Quantico, Blanche Neige, Le Jour d'après, La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon, L'Histoire de Pi, Arrête-moi si tu peux, et bien d'autres.

Visionnez la vidéo de MELS pour en découvrir davantage.

Citations

« Montréal doit pouvoir offrir aux producteurs des installations de pointe pour profiter de la croissance de la demande pour des espaces de tournage au Québec. La construction du studio MELS 4 permettra à l'entreprise de répondre à cette demande, de développer nos talents locaux et d'attirer de grands tournages cinématographiques et télévisuels au Québec », a mentionné Éric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« La Ville de Montréal est fière de devenir un partenaire de premier plan de MELS en facilitant l'agrandissement de ses studios dans le secteur Bridge-Bonaventure. Avec cet investissement, la métropole sera en meilleure position pour se démarquer de la concurrence et attirer de nouveaux joueurs tout en poursuivant la promotion des talents d'ici et des productions bien de chez-nous », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La construction d'un nouveau studio de classe mondiale avec MELS 4 est essentielle au maintien de la vitalité et de la compétitivité de Montréal et du Québec sur le marché international de la production audiovisuelle. En attirant encore plus de tournages dans nos studios, nous pourrons aller chercher des ressources financières et économiques étrangères, au bénéfice de l'économie du Québec, de son industrie culturelle et des artisans d'ici », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« MELS jouit déjà d'une réputation internationale grâce à la renommée de ses installations, de son expertise et de ses services. Nous sommes fiers de proposer, avec MELS 4, une offre encore plus attrayante qui nous permettra de répondre aux besoins croissants de l'industrie des superproductions cinématographiques et télévisuelles. Jumelé au virage technologique que nous avons entrepris en 2020 notamment avec le lancement de notre plateau de production virtuelle, ce projet nous permettra également de nous différencier dans un marché hautement concurrentiel non seulement à l'international, mais ici même au Canada », a conclu Martin Carrier, président de MELS.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

À propos de MELS

Membre de Groupe TVA, MELS Studios et Postproduction jouit d'une notoriété considérable dans l'industrie du cinéma. Forte de sa signature - Complice de vos projets - et de l'expertise de ses quelque 450 professionnels, l'entreprise offre notamment des services de location de studios et d'équipement, d'effets visuels, de postproduction image et son, de distribution, de mobiles de production et de diffusion cinématographique, télévisuelle, Web et sur appareils intelligents, en plus d'un plateau de production virtuelle.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

SOURCE Groupe TVA

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 10:22 et diffusé par :