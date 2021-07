Production cinématographique et télévisuelle à Montréal - Québec soutient la construction d'un studio de tournage de l'entreprise MELS





MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de 25 millions de dollars à l'entreprise MELS Studios et postproduction (MELS), afin d'appuyer la construction du studio de tournage MELS 4 à Montréal dans le cadre d'un projet global de 76 millions de dollars. Près de 110 emplois liés à l'augmentation prévue du volume de productions seront créés au sein du secteur cinématographique et télévisuel.

Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui.

MELS procédera à la construction d'espaces additionnels de tournage d'envergure de même qu'à l'achat d'équipements de pointe. Totalisant 160 000 pieds carrés, le nouveau studio pourra notamment accueillir de grandes productions locales et étrangères.

Citations :

« Montréal doit pouvoir offrir aux producteurs des installations de pointe pour profiter de la croissance de la demande pour des espaces de tournage au Québec. La construction du studio MELS 4 permettra à l'entreprise de répondre à cette demande, de développer nos talents locaux et d'attirer de grands tournages cinématographiques et télévisuels au Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le projet de MELS contribuera à accroître la compétitivité du Québec face aux autres provinces canadiennes en ce qui a trait à la capacité d'accueil des grandes productions étrangères. Il représente aussi l'occasion de développer une main-d'oeuvre à haute valeur ajoutée et de faire rayonner une industrie culturelle dont nous sommes fiers, et ses talents, à l'échelle nationale et internationale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« MELS jouit déjà d'une excellente réputation internationale grâce à la renommée de ses installations, de son expertise ainsi que de ses services, et au virage technologique entrepris avec son nouveau plateau de production virtuelle. L'agrandissement de ses studios l'amènera à se différencier encore davantage non seulement à l'international, mais aussi au Canada. Ce projet, essentiel au maintien de la vitalité et de la compétitivité de Montréal et du Québec sur le marché mondial, générera des retombées intéressantes pour notre économie, notre industrie et nos artisans. »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Faits saillants :

Filiale de Groupe TVA, MELS est un chef de file canadien dans le secteur cinématographique et télévisuel qui emploie 450 personnes au Québec.

L'entreprise offre une gamme de services incluant notamment la location de studios et d'équipements, la postproduction image et son, les effets visuels ainsi qu'un plateau de production virtuelle. Elle possèdera, avec MELS 4, près de 400 000 pieds carrés de superficie d'espaces de production.

D'après une étude de Raymond Chabot Grant Thornton réalisée en 2021, le Québec se situe au 3e rang des provinces canadiennes, derrière l' Ontario et la Colombie-Britannique, en matière d'attractivité des investissements étrangers dans le secteur du cinéma.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 10:04 et diffusé par :