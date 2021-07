Le gouvernement du Canada investit près de 7,5 millions de dollars pour appuyer la santé des personnes qui consomment des substances partout au Canada





13 projets aideront à accroître l'accès au soutien par les pairs et à renforcer les capacités des fournisseurs de services sociosanitaires

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiennes et Canadiens sont toujours des priorités absolues du gouvernement fédéral. Au cours des dernières années, les commentaires recueillis dans le cadre des consultations publiques ont révélé une lacune au chapitre des ressources et des services adéquats et accessibles pour les personnes qui consomment des substances. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'aggraver cette lacune en réduisant davantage l'accès à ces services essentiels. Malheureusement, de nombreuses administrations publiques de l'ensemble du Canada ont signalé une augmentation inquiétante des décès par surdose et des méfaits associés à la consommation de substances depuis le début de la pandémie.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de près de 7,5 millions de dollars pour 13 projets partout au Canada visant à accroître le nombre de travailleurs de la santé et des services sociaux qualifiés et disponibles pour aider les personnes qui consomment des substances. Ils offriront de la formation par et pour les pairs, et travailleront à l'élaboration de directives et à la distribution de ressources sur la réduction des méfaits et le traitement pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Ensemble, ces projets contribueront à faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens qui consomment des substances aient rapidement accès à des soins appropriés, efficaces tout au long de la pandémie et par la suite.

Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, y compris les personnes qui consomment des substances, bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour vivre en meilleure santé. Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, des partenaires, des intervenants, des personnes ayant vécu ou vivant une expérience de consommation de substances et des organismes dans les collectivités partout au pays pour offrir du soutien aux personnes qui consomment des substances.

« Des organisations communautaires partout au pays accomplissent un travail essentiel pour aider les personnes qui utilisent des substances à réduire les méfaits auxquels ils doivent faire face et à obtenir les services dont ils ont besoin pour une meilleure santé. Ces projets fourniront la formation et les outils nécessaires aux personnes et aux organisations qui aident ceux qui utilisent des substances à mener une vie plus sécuritaire et plus saine. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Ce sont les gens de notre collectivité qui sont le moteur du changement et chacun d'entre nous peut opérer ce changement. Notre initiative E-wiijkiwe'endijig Naadmaadwaad (Les amis s'entraident) comprend l'élaboration et la prestation d'un programme autochtone de leadership par les pairs, dirigé par la communauté et axé sur les principes fondamentaux de l'espoir, du sentiment d'appartenance, du sens et de la raison d'être. Nous devons nous rappeler que notre culture et notre langue sont l'élément fondamental de ces efforts de mieux-être et doivent demeurer au coeur de tout ce que nous faisons. »

Ogimaa Kwe Linda Debassige,

Première Nation de M'Chigeeng

« Le financement accordé dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances permettra au Programme de prévention des surdoses d'opioïdes de l'AIDS Programs South Saskatchewan Inc. (APSS) d'offrir d'importants programmes et services intensifs de réduction des méfaits, de la formation sur la naloxone et de la distribution de naloxone, ainsi que des ressources, y compris du soutien par les pairs pour les personnes qui consomment des substances, afin de réduire les méfaits, les obstacles et la stigmatisation associés à la consommation de substances. L'uniformité de nos programmes et de nos services de réduction des méfaits et le partenariat avec l'Unité d'engagement communautaire du Service de police de Regina pour promouvoir les interactions positives et réduire les obstacles qui empêchent de composer le 9-1-1 (selon un récent sondage, 66 % des gens n'ont pas composé le 9-1-1 pendant une surdose) sont des stratégies clés de réduction des méfaits pour aider les personnes vivant avec un trouble lié à la consommation de substances. »

Shiny Mary Varghese, directrice générale

AIDS Programs South Saskatchewan Inc. (APSS)

« L'Association canadienne des personnes qui consomment des drogues est heureuse de recevoir du financement du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, car il contribuera à nos efforts visant à faire entendre les voix des personnes qui consomment ou ont consommé des drogues tout au long du processus d'élaboration des politiques grâce à l'initiative "We Save Lives: Engaging and Empowering People who Use Drugs in Policymaking 2.0" (Sauver des vies en favorisant l'autonomisation des personnes qui consomment des drogues et leur participation à l'élaboration de politiques 2.0). À l'Association, nous croyons fermement que notre principe directeur "Rien pour nous sans nous" n'est réalisé que par des occasions intentionnelles, équitables et justes. Ce financement est une étape cruciale du processus. »

Natasha Touesnard, directrice générale

Association canadienne des personnes qui consomment des drogues

Faits en bref

La consommation problématique de substances se définit comme étant l'utilisation de toute substance psychoactive d'une manière, dans une situation, en une quantité ou selon une fréquence qui est néfaste pour la personne ou la société.

On estime qu'environ un Canadien de 15 ans et plus sur cinq se retrouvera aux prises avec une dépendance (également appelée trouble lié à la consommation de substances) au cours de sa vie. Il s'agit d'un problème médical traitable.

Les commentaires recueillis lors de la consultation publique de 2018 sur la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances ont révélé un manque de services adéquats et accessibles pour les personnes qui consomment des substances. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser une somme additionnelle de 66 millions de dollars sur deux ans pour aider les Canadiennes et les Canadiens aux prises avec un problème de consommation de substances. Ce nouveau financement appuiera des organismes communautaires qui oeuvrent dans le domaine, notamment en les aidant à offrir des services de première ligne pendant la pandémie de COVID-19. Les projets annoncés aujourd'hui sont financés grâce à cet investissement.

s'est engagé à verser une somme additionnelle de 66 millions de dollars sur deux ans pour aider les Canadiennes et les Canadiens aux prises avec un problème de consommation de substances. Ce nouveau financement appuiera des organismes communautaires qui oeuvrent dans le domaine, notamment en les aidant à offrir des services de première ligne pendant la pandémie de COVID-19. Les projets annoncés aujourd'hui sont financés grâce à cet investissement. Afin de contribuer davantage à sauver des vies, à répondre aux besoins des personnes qui consomment des substances et à répondre à l'actuelle crise de surdoses, le gouvernement du Canada s'est engagé, dans le budget de 2021, à investir 116 millions de dollars supplémentaires pour appuyer un ensemble d'approches novatrices en matière de réduction des méfaits, de traitement et de prévention à l'échelle des collectivités.

