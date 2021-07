Soutien aux collectivités dans l'ensemble de la Nouvelle-Écosse





HALIFAX, NS, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales, ont annoncé que la Nouvelle-Écosse a reçu plus de 58 millions de dollars au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour l'exercice 2021-2022, et que la province recevra bientôt un complément de plus de 55 millions de dollars. Ce complément double le montant que les collectivités de la Nouvelle-Écosse ont reçu dans le cadre du programme en 2020-2021, ce qui leur permet de réaliser des projets d'infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de Halifax, était également présent.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités un financement stable et souple pour leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, le comté d'Antigonish a pu passer au vert en mettant en oeuvre des solutions d'énergie renouvelable grâce à un projet municipal d'énergie solaire photovoltaïque. Grâce au financement fédéral, la municipalité du district de Barrington soutient le tourisme local en investissant dans la promenade de North East Point.

Le 29 juin 2021, le Fonds de la taxe sur l'essence a été renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme.

Les infrastructures des casernes et des postes de pompiers ont été ajoutées comme catégorie d'investissement dans le cadre du programme. Cet ajout contribuera à l'objectif du programme de rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes.

En permettant aux collectivités de planifier leurs besoins actuels et futurs, et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FDCC est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que la Nouvelle-Écosse demeure parmi les meilleurs endroits au monde pour les générations à venir.

Citations

« Les villes et les villages savent mieux que quiconque ce dont leurs collectivités ont besoin - où se trouvent les lacunes et comment les combler. C'est pourquoi le gouvernement fédéral s'associe à la Nouvelle-Écosse pour investir dans nos municipalités par l'entremise du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). Ces fonds permettront de renforcer nos collectivités en améliorant le transport en commun, les routes, l'accès à large bande et plus encore. Lorsque nous travaillons ensemble, nous réalisons de grandes choses pour les Néo-Écossais. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures modernes et fiables sont importantes pour assurer le dynamisme et la santé de nos collectivités. Ce financement permettra aux municipalités d'investir dans des infrastructures publiques qui répondent aux priorités locales. Les 18 derniers mois ont été difficiles pour l'économie de la Nouvelle-Écosse. Cet investissement aide les municipalités à lancer des projets qui contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois. »

L'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales

« Puisque les municipalités sont responsables de la plupart de nos infrastructures publiques de base, cette aide financière supplémentaire du FDCC permettra aux administrations locales d'investir dans des projets d'infrastructure prioritaires, qui sont essentiels à la prestation de services essentiels dans nos collectivités et au soutien de l'économie et d'une bonne qualité de vie pour les résidents. En tant qu'administration la plus proche des gens, les municipalités peuvent, grâce aux possibilités de financement comme celle-ci, être des chefs de file dans la reconstruction de nos collectivités alors que nous nous efforçons de surmonter les effets de la pandémie. »

Amanda McDougall, présidente par intérim, Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse

« Le doublement de ce fonds témoigne d'un engagement sérieux à l'égard des municipalités et du rôle qu'elles continuent de jouer dans la relance économique et sociale de la COVID et dans l'édification du type de collectivités où les gens veulent vivre. »

Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année.

Le FDCC compte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les routes. Les collectivités peuvent utiliser immédiatement les sommes pour des projets prioritaires, mettre de côté les sommes pour une utilisation ultérieure, s'entendre avec d'autres collectivités pour regrouper les sommes afin de financer des projets d'infrastructure communs, ou utiliser les sommes pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

