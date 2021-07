Fédération Africaine Canadienne de l'Économie annonce une tournée Canadienne





MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération africaine canadienne de l'économie a le plaisir d'annoncer que sa présidente et cheffe de la direction, Mme Tiffany Callender, entamera sous peu une tournée pancanadienne afin de rencontrer les entrepreneurs ainsi que les leaders de la communauté noire de différentes provinces.

Cette tournée marque le début d'une longue série de visites et de rencontres prévues au courant de la prochaine année. Ainsi, FACE met le cap sur Ottawa, Toronto, Edmonton et Calgary dans le but de rencontrer, discuter et s'inspirer des entrepreneurs noirs afin de s'assurer que son offre de service réponde à leurs aspirations.

« Je suis très heureuse de pouvoir enfin rencontrer les membres de notre communauté, de les écouter et de partager avec eux la vision de FACE et son objectif d'agir comme un catalyseur de leur succès. Grâce au dévouement de différentes organisations partenaires, nous organiserons des événements publics qui seront l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur ce qui a été fait et ce qui reste à accomplir » a déclaré Mme Callender.

Détails

Ottawa : 18 juillet 2021

Thunder Bay : 20 juillet 2021

Toronto : 19 juillet et du 21 au 24 juillet 2021

Surrey : 25 juillet 2021

Vancouver : 26 juillet au 27 juillet 2021

Edmonton : 5 août au 6 août 2021

Calgary : 7 août 2021

Les détails de l'itinéraire et les modalités d'inscriptions aux événements organisés par FACE et ses partenaires dans le cadre de cette tournée seront disponibles sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn).

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétisent plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

