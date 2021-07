Nouvelles méthodes de #ElectrifyYourLife : Yadea chamboule l'industrie de la mobilité électrique avec des innovations révolutionnaires





SHANGHAI, le 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Alors que de plus en plus de personnes dans le monde adoptent des modes de transport alternatifs, Yadea, une marque leader dans l'industrie des deux roues électriques, a dévoilé une série de mises à jour passionnantes de sa gamme de produits. L'annonce a été faite lors d'une récente conférence de presse tenue le 8 juillet à Shanghai, en Chine.

Avec de nouvelles conceptions astucieuses, des systèmes d'alimentation et d'énergie robustes et des systèmes d'intelligence innovants, les dernières mises à niveau de Yadea promettent d'élever et de transformer la configuration mondiale de l'industrie. Ces annonces ont mis Yadea bien sur la bonne voie pour inaugurer une nouvelle génération de scooters électriques, et de réaliser plus loin la vision de la marque « Electrify Your Life ».

« Depuis notre lancement, Yadea a toujours été une pionnière de la mobilité électronique. Que ce soit en investissant massivement dans la R-D ou en mettant l'accent sur la qualité et le design des produits, nous sommes vraiment déterminés à façonner un avenir durable avec des produits qui apportent bonheur, confort et sécurité aux conducteurs. Nous sommes ravis de franchir la prochaine étape vers l'ère du vert avec ces avancées révolutionnaires dans notre gamme de scooter électrique », a déclaré Aska Zeng, directrice générale de Yadea.

Reconnaissant que l'attrait esthétique fait partie intégrante de l'expérience de conduite globale, Yadea a toujours cherché l'excellence dans la conception. Lors de la conférence de presse, l'entreprise a dévoilé officiellement un nouveau partenariat avec Studio F.A. Porsche - un nouveau précédent pour l'industrie des véhicules électriques dans sa collaboration avec les plus grandes entreprises de design industriel du monde.

« Avec Studio F.A. Porsche et Yadea se réunissent, ce n'est pas juste un travail de design. Ce sont deux entreprises qui se réunissent, qui partagent les mêmes valeurs et la même passion pour le design, et qui essaient de franchir la prochaine étape. Nous sommes fiers de nous associer à Yadea pour façonner l'avenir des scooters électriques », a déclaré Roland Heiler, directeur général du Studio F.A. Porsche.

Lors de l'événement, Yadea a également dévoilé son nouveau moteur auto-développé à montage intermédiaire équipé d'une batterie au lithium en fibre de carbone TTFAR. Un nouvel écosystème énergétique urbain conçu pour rendre l'équitation scooters électriques encore plus pratique a été présenté ainsi. Avec des stations de recharge rapide et une centrale électrique construite en partenariat avec Gogoro, les conducteurs peuvent recharger leurs batteries et aller plus loin à chaque trajet.

Au-delà de la puissance et du design, Yadea a dévoilé de nouveaux systèmes intelligents conçus pour une expérience de conduite plus intelligente, plus sûre et plus pratique. Tirant parti de sa technologie Bluetooth tripartite exclusive LTM, Yadea a connecté le smartphone avec le système de scooter électrique et le casque pour réaliser le premier « espace personnel » mobile de l'industrie. Complété par un grand écran de véhicule et un assistant vocal intelligent plein scénario alimenté par l'intelligence artificielle, le nouveau système intelligent de Yadea minimise le bruit de conduite tout en assurant la plus grande sécurité et commodité pour les conducteurs. De multiples méthodes de déverrouillage intelligent adoptées par Yadea sur les véhicules ont été introduites, y compris le déverrouillage par balayage de carte NFC, application, Bluetooth, voix et empreintes digitales

Avec ses nouveaux développements et sa recherche incessante d'innovation, Yadea continue d'être un pionnier dans l'industrie de la mobilité électrique. En adoptant une approche holistique de l'exploration dans toutes les facettes, de la conception au pouvoir et à l'intelligence, Yadea continue de tracer de nouvelles voies pour continuer à réaliser sa vision « électrisez votre vie ».

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea est d'utiliser sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales de sécurité et de qualité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site officiel et les réseaux sociaux:

Site Web officiel: https://www.yadea.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobal

.

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 08:38 et diffusé par :