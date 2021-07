La ville de Hangzhou organise à Macao un événement intitulé « Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm » afin de promouvoir la culture et le tourisme





HANGZHOU, Chine, le 16 juillet, 2021 /PRNewswire/ -- Le Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou a organisé « Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm » - un événement présentant une sélection de huit segments - l'après-midi du 9 juillet 2021, à Macao. Les résidents et les visiteurs ont eu l'occasion unique de découvrir de près le style de vie sophistiqué de Hangzhou et la qualité intemporelle de l'esthétique d'une époque antérieure, tout en absorbant la beauté harmonieuse de l'art et de la vie.

Vous trouverez le communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/fr-ca/8925751-hangzhou-style-life-of-song-dynasty-charm-culture-and-tourism-events-in-macao/

S'inspirant des styles de peinture populaires à l'époque de la dynastie Song, l'événement comportait huit segments, chacun très représentatif de la vie à cette époque, à savoir :

Ciel bleu après la pluie

Jouer de la cithare chinoise sous des fenêtres éclairées

Graver des souvenirs dans sa mémoire

Profiter des fleurs et boire du thé et du vin jaune

Parfums de l'époque de la dynastie Song

Vêtements parfumés et cheveux magnifiques - Dames de la haute société de la dynastie Song

Loisirs et élégance

Apprécier le charme de la dynastie Song

Ce jour-là, le « Chant des sept fils », un recueil de poèmes patriotiques qui en est venu à représenter le retour de Macao à la Chine, a été joué à la cithare chinoise dans le style ancien de l'école Zhe. En outre, une adorable Peppa Pig a été imprimé en utilisant la méthode d'impression par blocs, populaire à l'époque de la dynastie Song. Des fleurs étaient également exposées, arrangées dans des poteries céladon de la dynastie des Song du Sud. Tous ces éléments se sont combinés pour que la culture du charme de la dynastie Song à Hangzhou trouve instantanément sa place dans le contexte du style urbain de Macao.

D'autres éléments intégraux qui ont voyagé le long de la route de la soie maritime sur les navires reliant Hangzhou et Macao étaient exposés, notamment une ancienne méthode de restauration des poteries, une cage à oiseaux en or impérial utilisant la technique d'incrustation de fils de la dynastie des Song du Sud, et du vin jaune impérial produit exactement comme il l'était dans le passé. Tout cela fait partie de l'histoire de la culture Song et souligne le fait que l'élégance a toujours été importante partout.

Au cours du second semestre 2021 à Hangzhou, le Bureau prévoit d'explorer davantage la signification et de promouvoir la nouvelle marque, Culture of Song Dynasty Charm, en organisant le « Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm » et le « Su Dongpo Culture Festival », en tandem avec le lancement des « Workshops of Hangzhou Culture » qui constitue une leçon expérientielle sur le charme de la dynastie Song.

