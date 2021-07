/R E P R I S E -- Avis médias - Annonce importante de Groupe TVA concernant MELS/





MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe TVA, en présence du ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que du président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, invite les représentants des médias à une annonce importante concernant MELS, leader de l'industrie cinématographique et télévisuelle au Canada.

Date : Vendredi 16 juillet 2021



Heure : 9 h 30



Lieu : Studios MELS 2 et 3 | 1777 Carrie-Derick, Montréal, Québec, Canada, H3C 6G2

Les journalistes qui désirent participer à cette conférence doivent obligatoirement confirmer leur présence à l'adresse suivante avant le vendredi 16 juillet, 8 h : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

À propos de MELS

Membre de Groupe TVA, MELS Studios et Postproduction jouit d'une notoriété considérable dans l'industrie du cinéma. Forte de sa signature - Complice de vos projets - et de l'expertise de ses quelque 450 professionnels, l'entreprise offre notamment des services de location de studios et d'équipement, d'effets visuels, de postproduction image et son, de distribution, de mobiles de production et de diffusion cinématographique, télévisuelle, Web et sur appareils intelligents, en plus d'un plateau de production virtuelle.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

