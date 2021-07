Le MARTINI® Asti célèbre son 150e anniversaire tout en franchissant une étape majeure pour la durabilité





Après plusieurs dizaines d'années d'innovation autour de pratiques durables dans les vignobles du nord-ouest de l'Italie, MARTINI, première marque mondiale de vins pétillants et vermouths italiens de l'entreprise familiale Bacardi, est fière d'annoncer que tous ses fournisseurs de raisin d'Asti sont sur le point d'obtenir la certification durable en 2021.

Cette coïncidence des événements ne pouvait pas être plus parfaite. À l'heure où Bacardi célèbre cette étape majeure pour le durabilité, la marque fête également ses 150 années d'existence, depuis que Martini & Rossi ont produit leur premier échantillon de « moscato spumante d'Asti » en 1871 pour répondre à la demande des consommateurs du monde entier.

L'exploitation viticole MARTINI Santo Stefano Belbo, située au coeur de la région d'Asti, et qui représente 30 % du « moût » de raisin (jus de raisin) destiné au MARTINI Asti, a récemment été certifiée durable par Equalitas, la norme de durabilité la plus complète du secteur viticole italien, à l'issue d'un audit conduit par l'organisme de certification Valoritalia. Sur les 70 % restants, plus de deux tiers des fournisseurs de moût de raisin ? des coopératives représentant plusieurs centaines de petits cultivateurs de raisin ? ont également été certifiés durables par Equalitas, les autres étant sur le point d'obtenir cette certification cette année.

En parallèle de la récente annonce de certification durable en 2021 des 10 ingrédients botaniques utilisés pour créer le BOMBAY SAPPHIRE®, cette nouvelle représente un autre accomplissement majeur pour Bacardi sur la voie de son objectif pour 2025 consistant à approvisionner 100 % de ses ingrédients clés à partir de fournisseurs certifiés durables.

Dans une démarche réellement pionnière, c'est en 1987 que MARTINI a créé un centre dédié aux pratiques commerciales durables, baptisé L'Osservatorio MARTINI ? l'Observatoire MARTINI. Situé au coeur de la région, et dirigé par un agronome expert dans la culture des vignes, L'Osservatorio MARTINI a introduit de nombreuses pratiques de durabilité dans la région ? du conseil sur les méthodes naturelles à la gestion des nuisibles, en passant par la viticulture intégrée, avec pour objectif un équilibre entre ce qui est cultivé dans les microclimats de la région d'Asti.

« Il existe une connexion profonde entre MARTINI, le terroir et la population ? le tout constituant un fondement solide pour créer des vins de qualité », a déclaré Giorgio Castagnotti, directeur du Centre d'opérations MARTINI de Pessione, en Italie. « Nous travaillons étroitement avec les mêmes communautés familiales qui cultivent le meilleur raisin Moscato sur les mêmes collines majestueuses depuis des générations ? plus précisément depuis 150 ans ? et nous entendons poursuivre cette relation avec les générations à venir. Il a toujours été naturel pour nous de soutenir nos cultivateurs de raisin via nos initiatives de durabilité. »

Les collines abruptes et inondées de soleil d'Asti, au coeur de la région italienne du Piémont, constituent l'environnement de culture idéal pour le raisin Moscato Bianco, et bénéficient de la désignation DOCG, le plus haut niveau de qualité pour les vins italiens. Récolté de manière experte à la fin de l'été par plus de 200 petits cultivateurs ? collectivement appelés les Conferenti ? ce raisin est pressé sans tarder, pour capturer les saveurs naturelles recherchées dans le jus frais appelé « moût ». Au fil de la fermentation, ce « mosto » devient la base des saveurs délicates du MARTINI Asti, parmi lesquelles des notes de pêche, de sauge sauvage sucrée, de poire fraîche et d'ananas.

Stefano Stefanucci, directeur d'Equalitas, a déclaré : « C'est un accomplissement majeur pour MARTINI. Equalitas travaille uniquement avec des auditeurs tiers experts et profondément connaisseurs du secteur des vins, et la procédure de certification est réellement complète. Equalitas adhère à trois piliers de durabilité ? environnementale, éthique et économique ? et prend en considération tous les aspects, de l'empreinte carbone du vignoble à la consommation en eau, en passant par l'équité des conditions commerciales pour les exploitants agricoles, et les bonnes pratiques sociales telles que la formation et le bien-être. »

Victoria Morris, vice-présidente mondiale de MARTINI, a ajouté : « Le fait d'être une entreprise familiale crée réellement une différence dans la manière dont Bacardi appréhende la durabilité. Nous sommes déterminés à agir pour le bien de l'environnement, de nos fournisseurs et de leurs communautés à long terme. Je suis extrêmement fière de Giorgio et de son équipe. Ils sont passés maîtres dans leur art, et ont franchi une nouvelle étape majeure dans la longue histoire de MARTINI. C'est la manière idéale de célébrer les 150 ans du MARTINI Asti ! »

Pour en savoir plus sur les engagements de durabilité de Bacardi, et sur sa vision consistant à devenir l'entreprise mondiale de spiritueux la plus respectueuse de l'environnement, rendez-vous sur https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/.

Buvez toujours avec modération.

À propos de MARTINI

Comptant parmi les marques les plus emblématiques au monde, MARTINI® est le plus grand nom du secteur viticole italien, et se démarque comme un pourvoyeur des vins aromatisés et pétillants de la plus haute qualité. La saveur primée, vibrante, à la fois amère et douce de la gamme MARTINI est le fruit de mélanges secrets impliquant plus de 40 ingrédients botaniques en provenance des meilleurs sites au monde. Créée en 1863 à Turin, en Italie, la gamme MARTINI inclut aujourd'hui : MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, MARTINI Riserva Speciale Ambrato, MARTINI Riserva Speciale Bitter, MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, MARTINI Rosso, MARTINI Extra Dry, MARTINI Asti, MARTINI Prosecco et MARTINI Rosé Extra Dry. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.martini.com.

MARTINI ainsi que le logo « ball & bar » sont des marques déposées. MARTINI fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège social se situe à Hamilton, aux Bermudes. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a près de 160 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère des installations de production à travers 11 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

À propos d'Equalitas

Equalitas Srl a été créée en 2015 par Federdoc ed Unione Italiana Vini, avec pour vision de bâtir sur les accomplissements techniques et culturels d'un mouvement de parties prenantes déterminées à développer la durabilité en matière de vins, en soutien du Forum pour la durabilité des vins, et du projet UIV-Tergeo. Le partenariat initial a par la suite été complété et renforcé par la participation de CSQA Certificazioni, l'un des plus grands organismes de certification agroalimentaire en Italie ; de Valoritalia, premier organisme de certification et de dénomination sur l'origine des vins ; de Gambero Rosso, plus grand éditeur multimédia d'Italie spécialisé dans l'alimentation et les vins ; ainsi que de 3AVino, société financière axée sur le secteur viticole. Ceci forme un ensemble de compétences et d'expertises permettant une approche globale et intégrée de la durabilité, du point de vue de ses composantes économique, sociale et environnementale. Rendez-vous sur www.equalitas.it.

