Groupe d'Alimentation MTY Inc. publie le résultat du vote de ses actionnaires tenu lors de son assemblée générale annuelle

Symbole TSX : MTY

MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, annonce aujourd'hui que l'ensemble des questions énumérées dans la circulaire d'information datée du 14 mai 2021 pour l'Assemblée Générale Annuelle 2021 qui fut tenue le jeudi 15 juillet 2021 (« l'Assemblée ») ont été dûment approuvés par les actionnaires de la Société.

Plus de 17 795 588 actions ont été votées, représentant 72.03% des actions en circulation. Les sept candidats suivants ont été réélus à titre d'administrateurs de MTY. Les résultats détaillés du vote sont les suivants :

Candidat # Votes Pour % Votes Pour # Votes Abstention % Votes Abstention Murat Armutlu 15,591,660 89.21% 1,885,926 10.79% Stanley Ma 14,614,005 83.62% 2,863,581 16.38% Dickie Orr 17,368,634 99.38% 108,952 0.62% Claude St-Pierre 14,621,579 83.66% 2,856,007 16.34% Suzan Zalter 17,439,689 99.78% 37,897 0.22% Gary O'Connor 17,353,030 99.30% 121,450 0.70% Eric Lefebvre 14,622,596 83.66% 2,854,990 16.34%

Tous les sujets votés lors de l'Assemblée sont discutés en détails dans la Circulaire d'Information de la Société datée du 14 mai 2021. Celle-ci peut être trouvée sur SEDAR au www.sedar.com. Les résultats finaux du vote pour chaque question votée lors de l'Assemblée sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________

Eric Lefebvre, Chef de la direction

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 07:00 et diffusé par :