/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Mendicino fera une annonce concernant un nouveau volet pour les réfugiés/





OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce importante concernant un volet dédié aux réfugiés. Ce volet visera à offrir un refuge aux défenseurs des droits de la personne qui sont à risque et qui ont fui la persécution dans leur pays d'origine.

Le ministre Mendicino sera accompagné de :

Andrew Anderson , directeur exécutif, Front Line Defenders

, directeur exécutif, Front Line Defenders Gerald Staberock, président du conseil, ProtectDefenders.eu

Rema Jamous Imseis , représentante du HCR au Canada

Date : Le vendredi 16 juillet 2021 Heure : 9 h (HE)

Notes à l'intention des médias

Le point de presse sera par téléconférence.

Sans frais (du Canada et des États-Unis) : 1-888-265-0903

et des États-Unis) : 1-888-265-0903

Numéro local : 613-960-7527



Code d'accès : 6285134#

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 06:35 et diffusé par :