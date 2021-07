The Untold Story publie un court documentaire sur le maître de l'opéra de Pékin, Meng Guanglu





PÉKIN, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Meng Guanglu est un artiste de l'opéra de Pékin et un maître du rôle de l'opéra de Pékin qui utilise le visage peint à la mode Qiu. Ce court documentaire, produit par The Untold Story, raconte comment Meng Guanglu est passé du statut de personne ordinaire à celui de maître renommé de l'opéra de Pékin grâce à son travail acharné. Il perpétue la splendeur et l'éclat de l'opéra de Pékin en utilisant ses talents et ses performances étonnantes dans les rôles qu'il interprète.

Il existe quatre types de personnages dans l'opéra de Pékin : le rôle masculin, le rôle féminin, le rôle du visage peint et le rôle comique. Meng Guanglu est un spécialiste du rôle du visage peint.

Meng Guanglu a entendu ses voisins jouer de l'opéra pékinois pour la première fois près du fleuve Hai He à Tianjin. Il est rapidement tombé amoureux de ce style unique de performance et s'est consacré à l'apprentissage de cet art. Pendant trois ans, il a fait l'aller-retour entre la ville de Jinan, dans la province du Shandong, et Tianjin chaque semaine pour apprendre à jouer l'opéra de Pékin.

Cela fait maintenant plus de 50 ans que Meng Guanglu interprète de l'opéra de Pékin. Le rôle qu'il préfère jouer par-dessus tout est celui de Bao Zheng, qu'il interprète au moins cent fois par an. Même s'il s'est produit des milliers de fois au fil des ans, Meng remarque qu'il est toujours nerveux lorsqu'il monte sur scène.

Meng Guanglu insiste pour répéter de nombreuses fois avec les autres acteurs avant chaque représentation. Même pendant les pauses entre les actes, il prend soin de retoucher sa peinture faciale. Il a toujours en tête de donner la meilleure performance possible. Acteur professionnel de l'opéra de Pékin, il voue un grand respect à cet art et met tout son coeur dans chacune de ses représentations. Il continue à pratiquer les mouvements et le chant tous les jours, s'imposant les critères les plus élevés en matière de performance, traitant chaque représentation comme s'il s'agissait de sa première.

