Esri salue la directive sur les données ouvertes de l'Union européenne

Esri, le leader mondial de l'intelligence géospatiale, a félicité aujourd'hui l'Union européenne pour son leadership dans la mise en oeuvre de la Directive (EU) 2019/1024 sur les données ouvertes (Open Data Directive), qui vise à encourager l'utilisation transfrontalière des données réutilisables en Europe. Le fait de s'engager dans un cadre normalisant la politique sur les données ouvertes va permettre aux États membres de l'UE d'accéder plus facilement et de manière fiable à des ensembles de données de grande valeur, telles que des données géospatiales, d'observation de la Terre, environnementales, météorologiques, statistiques, de mobilité et des données sur la propriété des entreprises.

Avec les données ouvertes, les membres peuvent désormais utiliser des services Web d'interface de programmation d'applications (application programming interface, API) pour y accéder. Étant donné le rythme sans précédent de la croissance des données partout, le nouveau modèle rend possible un marché unique européen des données ouvertes qui profitera à tous les membres.

« Nous sommes reconnaissants envers la Commission européenne pour ses efforts prodigués afin de mettre en oeuvre cette directive, permettant un accès transparent et gratuit à des données géospatiales précieuses », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « La façon dont nous accédons aux données et dont nous les traitons et les réutilisons influence considérablement le développement technologique et améliore notre vie quotidienne. Cette directive offre la possibilité aux utilisateurs européens de trouver des solutions et de mettre en oeuvre des politiques fondées sur les données pour relever les défis, du niveau local au niveau mondial. »

Alors que les membres de l'UE finalisent la mise en oeuvre de l'Open Data Directive, les outils géospatiaux doivent répondre aux exigences d'interopérabilité des catalogues de données pour les portails de données ouvertes à travers l'Europe. Pour élargir son soutien de la directive, Esri procède actuellement à l'extension des capacités des API interopérables de services Web, de ses métadonnées et de ses catalogues ArcGIS Hub. En utilisant des normes ouvertes internationales telles que le Data Catalog Vocabulary Application Profile (DCAT-AP), les clients européens peuvent partager des données conformes à la nouvelle Open Data Directive et partager plus facilement leur catalogue de données ouvertes et leurs services Web en vue de leur réutilisation.

ArcGIS Hub est un système d'engagement qui permet aux entreprises, aux citoyens, aux communautés, aux universités et aux organisations non gouvernementales (ONG) d'exploiter les données ouvertes et les analyses spatiales pour permettre des initiatives collaboratives en termes de politiques. Les utilisateurs actuels des États membres de l'UE, comme c'est le cas du data hub Ireland Sustainable Development Goals (SDGs), utilisent ArcGIS Hub pour rapporter les progrès réalisés par le pays vis-à-vis des objectifs de développement durable. Le hub Ireland SDGs met en évidence les modèles spatiaux, identifie des tendances et partage ses données communautaires pour aider à atteindre ces objectifs.

L'inclusion du DCAT-AP 2.0.1, ainsi que l'architecture extensible d'ArcGIS Hub, serviront de feuille de route pour soutenir et guider les utilisateurs de technologies géospatiales au fur et à mesure qu'ils appliqueront les exigences légales de l'Open Data Directive. Les données géospatiales sont transformatrices et l'Open Data Directive de l'UE ouvre la voie à davantage d'accessibilité et de transparence. Les changements donneront naissance à des opportunités passionnantes à travers l'Europe en termes de collaboration et d'innovation pour les États membres.

