WeVee annonce un financement d'amorçage de 7 millions de dollars pour soutenir son expansion mondiale





Des entrepreneurs allemands sont à l'origine de l'expansion en Europe de la principale plateforme de location de véhicules électriques du Royaume-Uni

LONDRES, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- WeVee, la première plateforme de location de véhicules électriques entièrement intégrée, qui a été lancée au Royaume-Uni (où se trouvent Cazoo, Cinch et Carwow), est maintenant évaluée à 14 millions de dollars après sa dernière injection d'investissement, menée par deux entrepreneurs allemands, pour soutenir l'expansion de la plateforme de style de vie eMobilité en France et en Europe.

La plateforme de comparaison de prix et de location de VE, lancée en mars 2020 pour soutenir la demande croissante de véhicules électriques, et qui attire jusqu'à 100 000 visiteurs britanniques par mois, a fait ses premiers pas pour devenir une plateforme et une place de marché mondiale pour le style de vie de la mobilité électrique, après avoir conclu un tour de table de pré-amorçage la semaine dernière par un groupe d'investisseurs providentiels européens de premier plan, de leaders du secteur et d'entrepreneurs technologiques mondiaux.

Le soutien à l'expansion et à la diversification mondiales a été orchestré par des chefs d'entreprise internationaux d'origine allemande, Rahmyn Kress et Michael Perschke, qui rejoignent le fondateur de WeVee, Paul Fagan, en tant que cofondateurs et membres du conseil d'administration, pour conduire l'expansion mondiale de la plateforme et ses opérations sur tous les marchés au-delà du Royaume-Uni.

WeVee sera lancé en France l'année prochaine dans une démarche qui, selon Kress, est conçue pour soutenir l'innovation et l'esprit d'entreprise entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale, sans être entravée par le Brexit. Kress et Perschke apportent les connexions nécessaires aux principaux acteurs européens du secteur automobile, ainsi qu'à un collectif de dirigeants européens et de partenaires industriels collaboratifs. Cette étape sera suivie par l'expansion de WeVee en Italie et en Espagne, après avoir déjà lancé l'Allemagne plus tard cette année.

Dans un mouvement alimenté par la croissance du marché des véhicules électriques à travers le monde, l'actuel tour de table d'investissement initial portera la valorisation combinée de WeVee à plus de 40 millions de dollars. L'offre de la plateforme se diversifiera également pour inclure des véhicules commerciaux, des motos et des scooters, ainsi que des services connexes, notamment des assurances.

WeVee est fier d'offrir aux automobilistes la gamme la plus complète de véhicules, de comparaisons de prix et de formules de financement, ainsi que des conseils et des orientations indépendants pour choisir une voiture électrique. Sa gamme comprend plus de 50 modèles répartis sur 30 marques, des noms connus comme Tesla, Mercedes et Jaguar aux marques insurgées comme Polestar et Rivian. Ses meilleures ventes sont la Tesla Model 3, l'Audi e-Tron et la Jaguar I-Pace.

Fondée par l'entrepreneur Paul Fagan, qui a 20 ans d'expérience dans le secteur du leasing au Royaume-Uni, la plateforme a connu un énorme engouement en raison des directives européennes sur la conduite propre et de la demande croissante des consommateurs. De nombreux pays européens ont assisté à un taux de croissance à deux chiffres des ventes de VE en 2020, et les ventes continuent d'augmenter en France, les véhicules branchés représentant désormais environ 13 % des ventes de voitures neuves, contre 11 % en 2020 et 3 % en 2019.

L'ancien Chief Digital Officer de Henkel et entrepreneur expérimenté Rahmyn Kress a consacré ses 18 derniers mois à l'investissement axé sur la finalité par le biais de HumanCapitalNetwork®. Voici ce qu'il a dit : « Nous construisons WeVee pour être le Airbnb de l'e-mobilité. L'avenir du transport est électrique, et nous serons la première solution pour tous ceux qui veulent un accès facile à un transport qu'ils savent propre et bon pour la société. Il n'y a pas de meilleure base pour construire cela que ce que WeVee a conçu pour la location de VE. »

« Ce 'changement de vitesse' donne un grand élan à la transformation nécessaire de la mobilité. Nous traversons la frontière britannique et la traversons rapidement, d'une manière qu'aucun autre prédécesseur dans le secteur n'a jamais fait auparavant. »

Michael Perschke est un leader reconnu de l'industrie automobile, qui a notamment occupé des postes à responsabilité chez Mercedes, Audi et Mitsubishi. Plus récemment, il a été le fondateur et le PDG d'Automobili Pininfarina, la première marque de voitures de luxe durables, et a été un ange investisseur dans les secteurs des transports et des technologies durables.

Voici ce qu'il a déclaré : « Si nous développons le modèle comme nous en avons l'intention, nous aiderons les entreprises à fournir des solutions de mobilité électronique faciles et rentables à leurs employés, ainsi qu'à suivre et à améliorer leur empreinte carbone. »

Paul Fagan, qui a 20 ans d'expérience dans le domaine du crédit-bail automobile, a fondé WeVee pour servir ceux qui veulent un accès simple et abordable à la gamme complète des VE.

Voici ce qu'il a déclaré : « Passer à l'électrique devrait être facile, pas compliqué, et si le leasing n'est pas nouveau, les clients n'avaient tout simplement aucun endroit où aller pour les VE. Nous avons lancé WeVee pour rassembler toutes les options en un seul endroit, permettant aux clients de naviguer, de comparer et d'acheter en toute simplicité.

« Compte tenu du rythme d'évolution de la technologie des batteries et de la fluctuation des prix des voitures neuves, il est risqué d'être propriétaire d'un véhicule électrique. Mais tant de gens veulent faire partie de l'e-révolution. Nous faisons en sorte que cela se produise. »

M. Fagan se dit ravi que M. Kress et M. Perschke aient vu l'opportunité de transposer sa vision originale à un marché plus large et à une vision plus vaste : « Dès la première réunion, nous nous sommes tout simplement entendus comme une équipe. Nous partageons la même passion et le même enthousiasme pour favoriser le passage à la mobilité électrique. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

Parmi les autres investisseurs de la plateforme WeVee Lifestyle EV figurent Christian Nellemann , fondateur et président exécutif de XLN, Romain Affelou, entrepreneur en série et investisseur en technologie, Dorian Prosdocimi , ancien PDG de Friedman Billings Ramsey, aujourd'hui fondateur de Prosdocimi Ltd, qui investit et conseille sur les marchés financiers, Riccardo Zacconi , cofondateur de King.Com, Massimo Della Ragione , ancien associé de Goldman Sachs, Andreas Haller Quantron, Diego Morales , directeur général et responsable des clients clés de Caixa.

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 03:53 et diffusé par :