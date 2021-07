Comviva lance mobiquity® Pay X, la nouvelle génération de portefeuille numérique et de plateforme de paiement





NEW DELHI, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui le lancement de mobiquity® Pay X, son portefeuille numérique et sa plateforme de paiement de nouvelle génération. mobiquity® Pay fait partie des plus grandes plateformes de services financiers numériques au monde, alimentant plus de 70 portefeuilles numériques et services de paiement pour plus de 130 millions de consommateurs et traitant plus de 7 milliards de transactions dépassant 130 milliards de dollars par an dans plus de 50 pays.

Avec sa plateforme mobiquity® Pay X de nouvelle génération, Comviva a amélioré tous les aspects de la solution financière numérique, y compris l'évolutivité, un déploiement et un délai de commercialisation plus rapides, une gestion et une expérience du cycle de vie de l'utilisateur plus simples et une sécurité renforcée.

Cette nouvelle plateforme est entièrement construite sur une architecture basée sur des micro-services avec des composants totalement indépendants et réutilisables. mobiquity® Pay X a permis d'utiliser des API ouvertes pour s'intégrer facilement avec des systèmes tiers et un écosystème financier étendu. Pour améliorer l'expérience utilisateur, la plateforme offre désormais une application mobile plus fluide et remaniée pour les consommateurs, les agents, les commerçants et les autres utilisateurs professionnels et fournit un système de gestion des utilisateurs (UMS) avancé qui permet aux utilisateurs du back-office de gérer facilement le cycle de vie complet des consommateurs, des agents, des commerçants et des autres utilisateurs professionnels de manière transparente. Son interface utilisateur intuitive, ses modèles prédéfinis et son retour d'information en temps réel permettent d'effectuer rapidement les opérations.

La nouvelle plateforme renforce considérablement la sécurité grâce à des modules d'authentification et d'autorisation robustes. Elle offre une flexibilité totale pour configurer facilement différents codes PIN, mots de passe et règles d'accès en fonction des besoins. Ses capacités avancées de gestion des sessions permettent d'identifier toutes les sessions actives et les connexions d'un utilisateur à travers plusieurs appareils et de prendre des mesures correctives pour prévenir les fraudes.

S'exprimant sur ce lancement, Srinivas Nidugondi, EVP et Chief Growth and Transformation Officer chez Comviva, a déclaré : « La COVID a considérablement accéléré la croissance des services financiers numériques et l'ensemble de l'écosystème financier se développe à son rythme le plus rapide jamais enregistré. La demande des clients et les priorités de santé publique poussent à l'adoption du paiement sans contact et notre plateforme mobiquity® Pay X aidera les fournisseurs de services financiers à faire évoluer leurs portefeuilles numériques et leurs services de paiement plus rapidement et en toute transparence. Avec cette nouvelle plateforme, Comviva a complètement automatisé le processus de livraison du logiciel en accélérant le temps de mise sur le marché. »

mobiquity® Pay X offre un système de commande et de paiement qui fournit aux consommateurs une vue unifiée des transactions effectuées par divers instruments de paiement. Il assure un suivi de bout en bout de l'ensemble de la transaction de paiement à toutes les étapes. Il permet également aux utilisateurs du back-office de visualiser l'état des transactions de paiement et d'identifier les transactions échouées et ambiguës afin de prendre des mesures correctives comme le remboursement pour compléter le cycle commande-paiement.

La nouvelle application mobile est conçue selon les meilleures pratiques de conception et offre de nombreuses fonctionnalités, notamment l'auto-enregistrement, la connexion biométrique, la personnalisation du profil, le paiement par plusieurs instruments (portefeuille prépayé, carte, compte bancaire), les transactions favorites, la prise en charge de plusieurs devises, la conversion de devises, le suivi des transactions en temps réel, la prime de parrainage, la localisation des commerçants et des agents, le code QR dynamique, etc.

Grâce à un système de surveillance et d'alerte amélioré, mobiquity® Pay X regroupe rapidement les journaux système et les données des indicateurs de performance clés et fournit une vue d'ensemble en temps réel des paramètres opérationnels critiques par le biais de tableaux de bord visuels. Il est capable de gérer les catastrophes de manière proactive en identifiant à l'avance les dépassements de seuil pour les paramètres critiques des applications et des systèmes et en fournissant des notifications en temps réel pour les actions correctives.

Comviva a pré-intégré les meilleures technologies dans les domaines du KYC numérique et de la gestion financière personnelle (PFM) pour offrir une valeur inégalée aux consommateurs. Ces solutions pré-intégrées, en plus d'offrir une meilleure expérience aux consommateurs, réduisent considérablement les coûts et les délais de mise sur le marché lors du lancement d'un service de portefeuille numérique. La plateforme offre également un système de gestion des documents qui permet aux utilisateurs du back-office de récupérer rapidement les documents KYC dans un dépôt centralisé à des fins de réglementation et de gestion.

Veuillez contacter :

Sundeep Mehta

Comviva

sundeep.mehta@comviva.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 02:40 et diffusé par :