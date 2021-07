Le groupe Pelliconi a signé un accord d'investissement pour construire une usine de matériaux d'emballage haut de gamme dans le district national de haute technologie de Changzhou





CHANGZHOU, Chine, le 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La cérémonie de signature entre le district national de haute technologie de Changzhou (CND) et le groupe Pelliconi s'est tenue en ligne dans l'après-midi du 5 juillet 2021. Le PDG Marco Checchi a signé l'accord au nom de Pelliconi, assis dans son bureau au siège de la société à Bologne, en Italie.

Le directeur adjoint du comité de gestion du CND, Li Hao, et le directeur du bureau de promotion des investissements du CND, Luo Xiaoxia, ont assisté à l'événement, accompagnés du consul commercial du consulat général d'Italie à Shanghai, Alessandra Palumbo, du directeur de la chambre de commerce Chine-Italie (CICC) de Suzhou, Giacomo Bove, et de représentants des sociétés de conseil qui ont contribué à faciliter ce partenariat.

Le CND continue à promouvoir les échanges et les partenariats avec des entreprises italiennes en mettant l'accent sur l'exploitation des ressources à travers les canaux pour rechercher des opportunités dans différents domaines industriels. Le CND est bien connu des entreprises italiennes comme l'une des destinations d'investissement les plus attrayantes en Chine, en raison de sa situation géographique stratégique, de ses infrastructures complètes, de son vaste réservoir de talents et de son environnement favorable aux affaires. Jusqu'à présent, 14 entreprises italiennes se sont installées au CND. La signature de l'accord ouvrant la voie à la construction d'une usine de production de matériaux d'emballage haut de gamme marque l'aboutissement de la coopération entre Pelliconi et CND et ouvre un nouveau chapitre pour l'expansion continue du groupe italien sur le marché chinois. Pelliconi est connu depuis longtemps pour son engagement en faveur du changement et de l'innovation. L'entreprise s'est forgée une bonne réputation dans le monde entier pour ses matériaux d'emballage de haute qualité, à faible teneur en carbone et respectueux de l'environnement. Avec son concept commercial mature et ses technologies de fabrication avancées, Pelliconi s'attend à accélérer sa croissance grâce à la nouvelle installation de Changzhou et aux revenus que celle-ci devrait générer pour les opérations mondiales du groupe. La signature de l'accord représente également une étape importante pour le CND grâce à la vitalité que l'installation injectera dans le développement de haute qualité. Le CND fournira un service de meilleure qualité, plus pratique et plus efficace pour le projet et assurera la construction sans heurts du projet et son achèvement rapide.

À propos du technopôle national de Changzhou

Le technopôle national de Changzhou se trouve au coeur du delta du fleuve Yangtze. Il compte plus de 1 800 entreprises à capitaux étrangers. Liens connexes : http://cznd.changzhou.gov.cn/

