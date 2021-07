Membership Collective Group INC. annonce le prix de son appel public à l'épargne initial





Membership Collective Group (« MCG »), une plateforme d'abonnement mondiale constituée de Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club et Soho Home, ainsi que d'autres plateformes numériques apparentées, a annoncé aujourd'hui le prix de son appel public à l'épargne initial de 30 000 000 d'actions ordinaires de Classe A au prix d'appel public à l'épargne de 14,00 USD par action. MCG a par ailleurs octroyé aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours de 4 466 535 actions ordinaires supplémentaires de classe A au prix d'appel public à l'épargne, déduction faite des escomptes et commissions de souscription. Les actions ordinaires de classe A devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole de téléscripteur « MCG » le 15 juillet 2021, et l'offre devrait être clôturée le 19 juillet 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et BofA Securities agissent conjointement en tant que principaux teneurs de livres pour l'offre. Goldman Sachs & Co. LLC, et HSBC agissent en tant que coresponsables de livres. Citigroup, William Blair et Loop Capital Markets agissent en tant que co-gestionnaires.

L'offre aux États-Unis est faite uniquement au moyen d'un prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »). Des exemplaires du prospectus pourront être obtenus dès qu'ils seront disponibles, auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmorgan.com ou en appelant le (866) 803-9204, ou Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, ou par e-mail à prospectus@morganstanley.com.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à cet appel public à l'épargne initial a été déposée auprès de la SEC, et a pris effet le 14 juillet 2021. Le prospectus et la déclaration d'enregistrement, évoqués ci-dessus ne constituent pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, de la part de ou auprès de quiconque au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction pour qui ou dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale. Le prospectus et la déclaration d'enregistrement, évoqués ci-dessus ne concernent pas les personnes du Royaume-Uni, ne sont pas distribués et ne doivent pas être transmis au public au Royaume-Uni, et nulle personne au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction ne peut souscrire à ou acquérir des actions de MCG ou se fier d'une autre manière au contenu de ce prospectus. En outre, le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

À propos du Membership Collective Group

Le Membership Collective Group (MCG) est une plateforme mondiale et dynamique d'abonnement physique et numérique qui met en relation des membres de tous horizons. Ceux-ci tirent parti de la plateforme MCG pour travailler, échanger, communiquer, créer et prospérer dans le monde entier. Depuis l'inauguration de notre première Soho House en 1995, nous sommes restés la seule entreprise à avoir étendu l'envergure de notre réseau d'abonnement privé au monde entier. Les membres internationaux de MCG s'investissent par le biais de notre portefeuille mondial composé de 30 Soho Houses, 9 Soho Works, The Ned à Londres, Scorpios Beach Club à Mykonos, Soho Home (notre marque de distribution de décoration d'intérieur et style de vie), et nos canaux numériques.

Royaume-Uni : Ce communiqué est publié uniquement à des fins d'information, et ne constitue pas une offre de titres au public du Royaume-Uni ou dans une autre juridiction. Ce communiqué constitue une promotion financière aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, et a été approuvé par PrimaryBid Limited, organisme autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FRN 779021).

Tout achat ou souscription de titres d'une offre éventuelle doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans un prospectus pertinent émis par MCG. Les informations de cette annonce sont susceptibles d'être modifiées. Avant de souscrire à des actions ou d'en acheter, les personnes qui consultent cette annonce doivent s'assurer qu'elles comprennent et acceptent les risques exposés dans le prospectus pertinent. Aucune confiance ne doit être accordée pour quelque raison que ce soit, aux informations contenues dans cette annonce, ni à l'exactitude ou à l'exhaustivité de l'annonce. Cette annonce ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre, d'une invitation ou d'une sollicitation d'offre d'achat, par l'acquisition ou la souscription d'actions ou de titres, et elle (en tout ou en partie), ou sa distribution, ne constituent pas la base d'un contrat ou d'un engagement quelconque, et ne doivent pas être considérés comme tels, ni représenter une incitation à souscrire à un contrat ou engagement.

Les investisseurs potentiels ne doivent pas fonder leurs décisions financières sur cette annonce. Investir dans les offres évoquées dans cette annonce peut exposer l'investisseur à un risque important de perte des montants investis. Les personnes souhaitant effectuer des investissements doivent consulter un conseiller spécialisé autorisé en la matière avant de procéder à de tels investissements. Cette annonce n'a pas vocation à recommander une offre éventuelle. La valeur des actions peut augmenter ou diminuer. Les investisseurs potentiels doivent consulter un conseiller professionnel pour vérifier l'adéquation d'une offre à la personne concernée.

Aucune information contenue dans le présent communiqué de presse ne doit être interprétée comme (i) un conseil d'investissement, fiscal, financier, comptable ou juridique ; (ii) une représentation de la pertinence ou de l'adéquation d'un investissement ou d'une stratégie à vos propres circonstances ; ou (iii) une recommandation personnelle.

La présente communication ne constitue pas un prospectus aux fins du Règlement (UE) n°2017/1129 tel qu'amendé par les Règlements 2019 relatifs aux Prospectus (amendements etc.) (sortie de l'UE), qui fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi 2018 de l'Union européenne (retrait), mais constitue une publicité. Un prospectus pourra être publié au Royaume-Uni en temps opportun sur le site Web de la Société, à l'adresse www.membershipcollectivegroup.com.

