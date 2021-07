Passez au niveau supérieur avec les toutes nouvelles compétences Stardust dans la dernière mise à jour de Mabinogi





Le développeur de jeux vidéo de premier plan Nexon a annoncé la toute nouvelle mise à jour Stardust de Mabinogi, son MMORPG de fantasy gratuit. À partir d'aujourd'hui, les Milletians découvriront le tout nouveau personnage non jouable Melwyn, qui donnera aux joueurs les objets nécessaires pour débloquer les compétences mystiques Stardust. Les joueurs pourront également participer aux difficiles missions Shadow, ainsi qu'aux nouveaux niveaux de Donjon intermédiaire.

Dans la toute dernière mise à jour de la saga Stardust, les Milletians seront accueillis dans la Société royale d'astronomie par Melwyn, qui leur offrira une série de quêtes. Une fois ces quêtes achevées, Melwyn donnera aux joueurs les objets à utiliser pour déverrouiller cinq nouvelles compétences Stardust, et leurs effets de soutien.

Un nouveau contenu fascinant sera disponible dans le cadre de la nouvelle mise à jour : les missions TailTeann Shadow comprennent « Let Them Fight » et « All-Out War », et les missions Tara Shadow permettent aux joueurs de participer à la « Sniper War » ou à « Shadow Realm Champion ». Les Milletians qui réussiront ces quatre nouvelles missions auront la possibilité d'obtenir deux Parchemins enchantés en ouvrant le coffre au trésor final, après avoir terminé chaque donjon.

Par ailleurs, de nouveaux donjons intermédiaires seront ajoutés, auxquels il ne sera possible d'accéder qu'avec un pass Donjon intermédiaire qui permet d'entrer dans les donjons intermédiaires Math, Rabbie et Barri. Pour acheter ce pass, rendez-vous dans la boutique du Chercheur, près du rocher Poulnabrone à Dunbarton. Une fois chaque donjon terminé, les joueurs obtiendront des Parchemins enchantés supplémentaires.

Pour en savoir plus sur les toutes dernières mises à jour de Mabinogi, rendez-vous sur le site Web officiel, et suivez @mabinogi sur Facebook pour les toutes dernières informations.

