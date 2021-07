Aérospatiale : la Chambre salue les investissements majeurs des gouvernements du Canada, du Québec et du secteur privé destinés au secteur aérospatial québécois





MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue les récentes annonces d'investissements majeurs destinés à la relance du secteur de l'aérospatiale par le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, le premier ministre du Québec, François Legault, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, et le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, Éric Girard.

« L'annonce d'investissements publics et privés totalisant près de 1,8 milliard de dollars est une excellente nouvelle pour la métropole et l'ensemble du Québec. Elle répond aux nombreux appels à l'aide d'une industrie lourdement touchée par la crise sanitaire. L'importance des sommes prévues démontre la place centrale qu'occupe ce secteur dans le tissu économique de la métropole. Nous saluons également la création d'emplois à haute valeur ajoutée, qui contribueront directement à l'augmentation de la productivité et à la relance de cette industrie. Cette mobilisation permettra au Grand Montréal de consolider son positionnement comme leader mondial en aérospatial », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les sommes importantes dédiées à la recherche et au développement vont permettre au secteur de l'aérospatiale de se positionner dans la course vers les nouvelles technologies et le virage vert. Ces gestes importants, des deux ordres de gouvernement, pour soutenir la relance durable de l'industrie font d'ailleurs écho aux recommandations que nous avions émises avec les représentants du secteur dans le cadre de Relançons MTL », a ajouté Michel Leblanc.

« L'écosystème de l'aérospatiale du Grand Montréal se caractérise par la présence de grandes entreprises de calibre mondial notamment Pratt & Whitney Canada, Bell Textron Canada et CAE, ainsi que de PME hautement innovantes qui contribuent à la chaine d'approvisionnement. Nous désirons à cet égard saluer la collaboration entre les différents ordres de gouvernement et le secteur privé. Nous constatons aujourd'hui un engagement fort des gouvernements envers la relance du secteur, qui a un effet de levier sur les investissements majeurs confirmés aujourd'hui », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

