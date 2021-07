Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Dartmouth





DARTMOUTH, NS, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures publiques en présence de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales, et de Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de Halifax, sera également présent.

Date : Vendredi 16 juillet 2021



Heure : 10 h HAA



Lieu : Terminal de Alderney Landing

88, promenade Alderney

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Nous demandons aux gens désirant participer de s'inscrire auprès de Krista Higdon à krista.higdon@novascotia.ca. Les participants devront également porter un masque et suivre les autres directives de santé publique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester chez vous si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici : https://novascotia.ca/coronavirus/symptoms-and-testing/fr/, vous laver les mains et prendre d'autres mesures d'hygiène, et maintenez une distanciation physique.

